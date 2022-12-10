Замах на триллион: рекордные аукционы ЦБ несут опасность инфляции

Банк России второй раз за два месяца предложил российским кредитным организациям рекордную сумму в рамках аукционов РЕПО. В общей сложности банки получили более 2 трлн рублей. В то же время Министерство финансов продало облигации федерального займа (ОФЗ) почти на 2 трлн рублей. Банки купили их, по сути, на выделенные Центробанком деньги. Значит ли это, что к концу года ЦБ перешел к политике, напоминающей количественное смягчение? Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что такие выводы делать рано, однако, если подобная практика продолжится, риски ускорения инфляции будут серьезными.

Аукцион неслыханной щедрости

В начале ноября ЦБ увеличил лимит по месячному РЕПО со 100 млрд до 1,5 трлн рублей, а 7 числа того же месяца был установлен рекорд для этих аукционов — был выбран почти весь объем (1,39 трлн). Спустя девять дней свой аукцион провел Минфин, реализовавший тоже рекордный объем ОФЗ — 823 млрд рублей (при спросе в 1,2 трлн). Это почти вдвое больше предыдущего максимума и более чем в пять раз — плана на четвертый квартал 2022 года (150 млрд).

Замах на триллион Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

В декабре история повторилась. ЦБ предоставил около триллиона на аукционах РЕПО, а Минфин только 7 декабря провел три аукциона, на которых разместил ОФЗ на 808 млрд рублей — и это второй результат за всю историю. Львиную долю проданных бумаг (750 млрд) составили «флоатеры», то есть облигации с переменной купонной доходностью. Отметим, что такие бумаги популярны у инвесторов, желающих защититься от непредсказуемой ситуации в экономике, в первую очередь, от роста цен.

Столь масштабный объем вливания средств через аукционы РЕПО и одновременное увеличение заимствований правительства вызвало ассоциации с политикой «количественного смягчения» (QE), активно проводимой рядом центробанков с 2008 года. Сутью этой политики была скупка облигаций (в основном государственных, но и корпоративных тоже) ради наполнения финансовых рынков и экономики ликвидностью. В нашем случае были посредники в лице коммерческих банков, которые и скупили серьезный объем бумаг.

QE достигла значительных успехов в стабилизации финансовой ситуации в США, Японии и Евросоюзе после финансового кризиса. Долгое время именно эта политика обеспечивала нормальные показатели экономического роста и помогала с быстрым выходом из пандемии. Однако именно она же вызвала рекордный за последние 40 лет всплеск инфляции и теперь соответствующие меры потихоньку сворачиваются.

Замах на триллион Фото: Getty Images/Michael M. Santiago/Staff

Часть специалистов считает, что действия ЦБ и Минфина могут привести к тому же результату — ускорению инфляции. В частности, профессор ВШЭ Евгений Коган в своем телеграм-канале bitkogan счел, что данная схема будет работать на долгосрочной основе, так что, по сути, речь идет о запуске печатного станка — при условии, что деньги не вернутся в банки.

На короткой дистанции

В Банке России «Известиям» заявили, что «увеличение с ноября текущего года лимитов аукционов РЕПО на один месяц направлено на сглаживание временных дисбалансов в срочности активов и пассивов кредитных организаций в условиях некоторого снижения структурного профицита ликвидности и сокращения срочности обязательств кредитных организаций. Одним из факторов является сезонная неравномерность исполнения бюджетных расходов в конце года по отношению к темпам заимствований Минфина».

При этом в ЦБ подчеркнули, что привлеченные в ноябре 1,4 трлн рублей на срок один месяц банки вернули Банку России в декабре. Взамен на декабрьском аукционе заняли триллион. Таким образом, в этом месяце задолженность банков по операциям РЕПО заметно сократилась. Регулятор ожидает, что эта задолженность и дальше будет снижаться.

Замах на триллион Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий

Как отметила в интервью руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая , предоставление ЦБ РФ временного финансирования банкам по каналу РЕПО, хотя и имеет определенное сходство с QE, всё же в классическом варианте им не является.

— Это не целевое накопление долговых бумаг Минфина на балансе ЦБ РФ, а временное предоставление ликвидности банкам. При этом предполагается, что РЕПО предоставляется на относительно короткий срок, так к концу года обычно происходит пик бюджетных расходов, средства Минфина приходят на счета клиентов в банках и банки могут использовать поступающую ликвидность для погашения задолженности перед ЦБ РФ по РЕПО. Так это работало в конце 2020 года, — отметила она.

— Назвать данную операцию QE сложно, — считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. — В рамках классических программ количественного смягчения (QE) центробанки осуществляют выкуп бумаг на свои балансы со вторичного рынка. Они выкупают без оговоренного срока, пока ситуация с ликвидностью не нормализуется, и уже после думают о сворачивании программ, расчищая балансы. Здесь же мы видим срочность РЕПО, а ОФЗ могут удерживаться до погашения. Иначе кому их продать? В рынок? Это вызовет обвал курсов бондов и взлет доходностей, что в принципе неприемлемо. Операция не должна вызвать разгон инфляции, поскольку на вырученные средства идет финансирование дефицита, и деньги из ФНБ попросту будут сохранены.

При этом Беленькая отметила, что заимствования Минфина на рынке ОФЗ становятся основным инструментом финансирования, заложенного в трехлетний бюджет планового дефицита.

Замах на триллион Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

— Поскольку рынки внешнего капитала для Минфина на данный момент закрыты, основными покупателями, по-видимому, будут российские банки, и периоды, когда для обеспечения спроса будет требоваться поддержка ликвидности от ЦБ РФ, могут повторяться и далее. По мнению же аналитиков ЦБ РФ, инфляционное давление связано с самим фактом значительного бюджетного дефицита, ожидаемого в ближайшие годы, — подчеркнула она.

На покрытие расходов

В свою очередь, главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман заявил, что в данных процессах переплетаются несколько факторов. Из-за спада в экономике, доходов бизнеса и населения для банков резко уменьшились возможности и привлечения средств с рынка, и надежного их размещения. ЦБ и Минфин дают возможность улучшить и то, и другое. ЦБ предоставляет средства банкам, увеличивая денежную массу. Данные средства практически полностью направляются на покупку облигаций, выпускаемых для пополнения бюджета Минфином.

Замах на триллион Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

— Он вынужден делать это во многом также из-за кризисных и санкционных явлений в экономике. Расходы казны нарастают, доходы — относительно снижаются. Это отражено и в официальных бюджетных проектировках. Но ранее ОФЗ с удовольствием скупали иностранные инвесторы и российские банки, обладавшие достаточными ресурсами. Центробанку не было необходимости предоставлять обширную дополнительную ликвидность. Бюджет также не сильно нуждался в привлечениях, поскольку доходы были больше расходов, наблюдался профицит. Теперь данные процессы кардинально поменялись.

По его словам, фактически происходит «накачка» казны заемными средствами ЦБ за счет необеспеченного их увеличения в обращении.