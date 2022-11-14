И краткое: почему инфляция вновь затормозила

Инфляция в России по итогам первой недели ноября упала практически до нуля. Если бы не резкий рост цен на помидоры, впервые за долгое время вообще случилась бы дефляция. Осенняя вспышка роста цен оказалась, таким образом, недолговечной. Аналитики отмечают, что дефляционное давление продолжится и в будущем. Не факт, однако, что это принципиально изменит денежно-кредитную политику Банка России — ЦБ вряд ли будет торопиться с новым снижением ставки, которая за семь месяцев сократилась на 12,5 п.п.

Некоторые будут подешевле

По данным Росстата, инфляция на неделе с 1 по 7 ноября оказалась в рамках статистической погрешности — 0,01% к последним числам прошлого месяца. Рост цен с начала года составил 10,7%, что уже довольно близко к показателям за аналогичный период 2021-го, когда цены выросли на 7,5%. При этом за прошедшую неделю из расчетной корзины товаров подешевело около половины, томаты же, выросшие на 6,2%, практически в одиночку подняли инфляцию в плюс.

И краткое Фото: ТАСС/Виталий Невар

Цены растут все более медленно: в предыдущие недели темпы составляли 0,08 и 0,07%. Сильный всплеск инфляции, отмеченный с сентября, к концу осени тем самым начал ослабевать. Особенно это заметно по услугам, которые были главным драйвером роста наряду с продуктами питания в октябре, но теперь дешевеют почти по всем позициям. Возвращение к дезинфляционным процессам состоялось, несмотря на рост расходов граждан на неделе. По данным «Сбериндекса», население потратило на товары и услуги с 31 октября по 6 ноября на 26.2% больше в номинальном выражении, чем в тот же промежуток год назад. Для сравнения, за неделю до этого разница составляла всего 5,5%.

Частично разгадка и статистика крупных сетей электроники и бытовой техники. В преддверии «черной пятницы» число покупок в соответствующих магазинах выросло на 50% в сравнении с предыдущим годом. Однако средний чек при этом снизился на 40%. Основной причиной стало изменение предпочтений граждан в выборе брендов: в ноябре 2022 года люди выбирали более дешевые китайские и российские марки. Схожим образом обстояли дела и в магазинах одежды, обуви и аксессуаров, где число операций выросло в 2,5 раза, но чек снизился на 30%.

Еще недавно опасения насчет быстрого восстановления темпов инфляции были общим местом. Сейчас они постепенно сходят на нет, что видно и по наблюдаемой населением инфляции, которая опустилась к концу октября до 18,2%.

И краткое Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Сдерживающая неопределенность

Дело в том, что инфляция в стране остается подавленной, а осенью произошел лишь всплеск, связанный с действием нескольких разовых факторов, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

— Снижение активности и уверенности, экономия и барьеры на отток капитала, а с этим и сильный рубль приводят к возвращению дефляции, — констатировал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

По словам аналитика TeleTrade Алексея Федорова, рост цен в России определяют два основных фактора: динамика курса рубля, прежде всего к доллару США, и потребительская активность россиян. Пока хотя бы один из этих факторов не перейдет в проинфляционный тренд, скажем при быстром восстановлении потребления или снижении курса рубля к 75 – 80 за доллар США, инфляция в России, учитывая эффект высокой базы, особенно в 2022 году, будет неуклонно снижаться.

— В настоящий момент неопределенность, связанная с экономической ситуацией, является скорее дезинфляционным фактором: население старается экономить, а отъезд части работоспособного населения привел к снижению потребления при снижении предложения на рынке труда, — говорит управляющий директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров. — Таким образом, снижаются риски как безработицы, так и инфляции. Уже среднесрочное падение цен на энергоносители и сокращение рынков сбыта могут привести к снижению доходов экономики, а это станет инфляционным фактором, но опять же это не станет неожиданностью. А все, что не является неожиданностью, закладывается в ожидания и рыночные цены. Так что опять же не жду существенной девальвации рубля и ускорения инфляции.

И краткое Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Дефляции, однако, может и не последовать в будущем, если наши оценки постепенной адаптации бизнеса при умеренном ослаблении рубля подтвердятся, — считает Михаил Зельцер.

— Бояться инфляционных последствий всплеска потребления нам вряд ли стоит, падение реальных доходов россиян в третьем квартале 2022 года ускорилось с 0,8 до 3,4%. А вот значительное снижение курса рубля в следующие два-четыре месяца действительно может на время остановить дезинфляционный тренд в России, задержав инфляцию в диапазоне 10 – 14% до середины второго квартала следующего года, — согласился Федоров.

В ситуации заметного замедления инфляции, которая по итогам года может оказаться несколько ниже последнего прогноза ЦБ в 12–13%, могут снова усилиться ожидания, что регулятор вновь снизит ставку, находящуюся сейчас в глубоком минусе, если считать ее в реальном выражении, то есть за вычетом роста потребительских цен. Эксперты на данный момент, впрочем, ничего подобного не ждут.

— Только в третьем квартале 2023 года инфляция в российской экономике сможет уверенно перешагнуть на однозначную территорию и закрепиться там, достигнув 5–7% к концу года, — говорит Алексей Федоров. — Естественно, что и ключевая ставка Банка России в этом сценарии, который можно назвать базовым, от текущих 7,5% скорее сначала двинется к 9–10% к январю-февралю следующего года и только потом вновь начнет снижаться.

И краткое Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По словам Дмитрия Александрова, не стоит рассчитывать на новый цикл снижения ставок, во всяком случае существенный.