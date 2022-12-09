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Сохранная сигнализация: рынок ждет фиксации ключевой в 7,5% в декабре

Как ЦБ балансирует между макроэкономическими рисками
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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На заседании 16 декабря Центробанк оставит ключевую ставку без изменений на уровне 7,5%, следует из консенсус-прогноза «Известий». Аналитики считают, что регулятор займет выжидательную позицию: с одной стороны, рост цен устойчиво замедляется, с другой — в декабре инфляция традиционно усиливается из-за предпраздничного спроса. Фиксация ключевой в разы ниже весенних уровней свидетельствует о стабилизации экономической ситуации, полагают эксперты. Динамика рыночных ставок объясняется иными факторами: кредиты дорожают из-за возросших рисков заемщиков, а депозиты — вследствие охоты банков за 13-ми зарплатами граждан.

Баланс найден

В пользу сохранения ключевой ставки на уровне 7,5% на заседании ЦБ 16 декабря единогласно высказались все 12 опрошенных «Известиями» аналитиков из крупнейших российских банков. На предыдущем заседании 28 октября Банк России принял аналогичное решение. До этого ключевая ставка выросла с 9,5% сразу до 20% в феврале, реагируя на внешние шоки, а затем регулятор планомерно снижал ее.

Сохранение размера ключевой ставки в декабре свидетельствует о нахождении баланса между текущими невысокими проинфляционными рисками и неопределенностью в 2023 году, отметил начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

С одной стороны, в конце года обычно наблюдается ускорение темпа роста потребительских цен, связанное с традиционным для этого периода расширением спроса, — и 2022-й не стал исключением, пояснил аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский. Он уточнил: по данным Росстата, за последнюю неделю ноября прирост цен составил 0,19% против 0,11% неделей ранее. В декабре инфляционный тренд еще больше усилится за счет вклада второго в этом году повышения регулируемых тарифов на услуги ЖКХ.

В то же время в течение предыдущих нескольких месяцев рост потребительских цен оставался умеренным. Годовая инфляция по состоянию на 5 декабря составила 12,5%, отметил кредитный аналитик «Тинькофф Инвестиции» Михаил Иванов. Он добавил: инфляционные ожидания населения на год вперед в ноябре снизились до 12,2% (−0,6 п.п. к октябрю).

— Из внешних шоков для экономики за последнее время стоит отметить введение потолка цен на российскую нефть, что, скорее всего, негативно повлияет на доходы бюджета. При этом введение потолка было вполне ожидаемым, а сам уровень $60 за баррель и наказания за нарушение антироссийских санкций выгладят достаточно мягкими, — полагает Михаил Иванов.

Фиксация ставки ниже уровня, который наблюдался весной 2022 года, говорит о некоторой стабилизации экономической ситуации, подчеркнул Михаил Иванов из «Тинькофф Инвестиций». Он разъяснил: действия Банка России и правительства РФ помогли обеспечить устойчивость. Инфляция с тех пор замедлилась, а рубль существенно укрепился.

Ставки не реагируют

Ключевая ставка закрепилась ниже уровня, установленного до начала спецоперации, — в феврале 2022-го она составляла 9,5%. Это сопоставление мало о чем говорит, поскольку режим реализации монетарной политики в конце 2021 года кардинально отличался от нынешнего, заявил директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев.

— Сейчас в условиях изолированности рынка капитала и новых структурных вызовов, приоритет отдается внутренним факторам (предложения товаров и услуг и спроса на них), которые в том числе принимают во внимание откат потребительских цен после «перелета» в марте-апреле. Лучший сигнал, который Банк России дает в нынешних условиях — это ориентир по ключевой ставке в интервале 5–6% в 2025 году, — рассказал он.

Очередное сохранение ключевой вряд ли отразится на уровне ставок в экономике, сообщили «Известиям» на рынке. Основные причины удорожания займов в последние месяцы не связаны с монетарной политикой, пояснили в Новикомбанке: с одной стороны, сыграл фактор неопределенности с оценкой кредитного качества заемщика. С другой — банкам пришлось повышать ставки по депозитам в условиях оттока ликвидности в сентябре на фоне частичной мобилизации.

В конце 2022-го традиционно может активизироваться конкурентная борьба за депозиты юридических и физических лиц, ожидает главный аналитик ПСБ Денис Попов. Особенность этого года в том, что у банков горизонт планирования удлинился, рассказал зампред правления Абсолют Банка Антон Павлов. По его словам, если ранее финорганизации корректировали ставки на срок три-шесть месяцев, то теперь основной акцент делается именно на среднесрочные и долгосрочные депозиты.

На ближайшем заседании Банк России, вероятно, также даст нейтральный сигнал относительно дальнейших решений, ожидает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Он считает, что регулятор предпочтет подождать, чтобы оценить влияние на экономику, курс рубля и инфляцию, а также эмбарго Европы на импорт российской нефти и потолок цен на сырье.

— Нужно понимать, что текущая экономическая ситуация остается довольно нестабильной и в следующем году возможно усиление снижения темпов ВВП. Поэтому, вероятно, что в последующие периоды регулятор продолжит курс смягчения денежно-кредитной политики, — прогнозирует Станислав Дужинский из «Хоум Кредита».

По его словам, в отсутствие новых существенных рисков усиления инфляции ориентировочное значение, до которого может быть снижена ключевая ставка в следующем году, — 6,5% годовых.

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