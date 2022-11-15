Риск — дело не народное: ЦБ готовит реформу частных инвестиций

Центробанк планирует ужесточить условия кредитования розничных инвесторов . Кроме того, с 1 июля 2023 года брокеров обяжут предупреждать клиентов о возможности запретить использовать активы на их счетах для совершения сделок с плечом — заемными деньгами, рассказали «Известиям» в пресс-службе Банка России. Так, средства инвесторов со схожими условиями будут обособляться на отдельном счете , что позволит снизить риски. Кроме того, регулятор планирует ввести дополнительные меры, чтобы инвестиционные советники не могли уходить от ответственности за некорректные рекомендации клиенту . Брокеры считают новые ограничения излишними.

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ЦБ планирует изменить правила распоряжения деньгами , которые граждане передают брокерам для приумножения. Так, россияне смогут с 1 июля 2023 года самостоятельно определять, какие операции специалисты могут совершать с их активами. Например, граждане получат возможность запретить проводить со своими деньгами сделки с плечом (заемными средствами), а также с производными финансовыми инструментами (в них заложены обязательства в отношении других инвестиционных активов или товаров). Активы инвесторов со схожими условиями будут обособлять на отдельном счете .

Для неквалифицированных инвесторов ЦБ обсуждает снижение максимального размера плеча , который брокер может предоставить клиенту для совершения необеспеченных сделок. Однако насколько изменится уровень, пока не определено.

— Сейчас клиентам со стандартным уровнем риска, к которым относится большинство инвесторов, предоставляется кредитное плечо размером до 1:3 , то есть на каждые 100 рублей возможно совершать сделки с бумагами стоимостью до 300 рублей, — пояснил президент НАУФОР Алексей Тимофеев.

Снижение максимального размера плеча для розничных инвесторов , если оно будет реализовано, должно носить временный характер, отражающий высокий риск убытков в условиях сильной волатильности , отметил глава ассоциации. Он уверен, что после уменьшения волатильности на рынке необходимо восстановить обычный подход, он эффективен для защиты интересов физлиц. При этом можно ограничить размер плеча для операций с акциями эмитентов из «недружественных» стран , чтобы дестимулировать спекулятивный интерес к ним. В отношении прочих ценных бумаг сделки с плечом имеют большое значение для ликвидности рынка, считает Алексей Тимофеев.

И проверять

Также со следующего года Банк России обяжет брокеров сообщать клиентам о рисках использования компанией активов клиента и о возможности запретить такие сделки . Сейчас у розничных инвесторов уже есть право потребовать учитывать их активы отдельно от имущества остальных игроков, однако из-за недостаточной осведомленности доля таких клиентов совсем небольшая, объяснили в регуляторе. Кроме того, брокеры взимают за это повышенные комиссии, и клиенты часто предпочитают экономить, а не минимизировать риски.

Центробанк планирует усилить ответственность и финансовых посредников за нарушение требований по защите прав клиентов. Например, предлагается расширить понятие и критерии индивидуальных инвестиционных рекомендаций . Сейчас некоторые советники используют письменный отказ от ответственности с указанием, что данный клиенту совет — не рекомендация, знают в ЦБ. Также отмечены случаи, когда инвестсоветник вовсе не заключает с физлицом договор по консультированию, чтобы выданные им рекомендации официально «не учитывались» , хотя потребитель может воспринять их как руководство к действию.

НАУФОР поддерживает предложение о раздельном учете активов неквалифицированных инвесторов, отметил Алексей Тимофеев. Однако увеличивать ответственность финансовых посредников за нарушение требований по защите прав клиентов нецелесообразно , добавил он. Меры по ограничению возможности инвестирования для «неквалов» должны быть сбалансированы с мерами по их стимулированию . Иначе это может снизить интерес к вложению в российский рынок, что приведет к уменьшению его ликвидности и негативно отразится на устойчивости, заключил Алексей Тимофеев.

В споре о рисках

«Известия» спросили мнение крупных брокеров об инициативе регулятора в части снижения максимального размера плеча для инвесторов. Новые ограничения излишни и компания их не поддерживает , заявили в «Финаме». Меры, предпринятые в октябре 2021 года и предполагающие прохождение тестирования, вполне достаточны для проверки знаний о рисках, связанных с использованием заемных средств при торговле на бирже, подчеркнул руководитель управления развития клиентского сервиса «Финама» Дмитрий Леснов.

— Мы не считаем, что назрела острая необходимость каких-либо изменений в вопросе регулирования маржинальной торговли для розничных инвесторов. Поскольку это не всегда увеличение риска для физлица. Многие используют ее для хеджирования своих позиций, при этом риски для инвестора, наоборот, снижаются , — поделился эксперт.

Нынешняя система маржинальной торговли и гарантийного обеспечения показала себя как достаточно надежная практически по всем видам активов в периоды волатильности и существенных движений на рынках в 2014, 2018, 2020 и 2022 годах, отметил начальник управления клиентских операций департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Герман Григорян.

Однако эксперты поддержали предложения регулятора. Разумно разделять активы инвесторов, которые предпочитают консервативные вложения, и тех, кто настроен совершать спекулятивные сделки , подчеркнул основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Он добавил: понятие индивидуальной инвестиционной рекомендации также следует расширить, так как советники повсеместно его обходят.