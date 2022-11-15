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Риск — дело не народное: ЦБ готовит реформу частных инвестиций

Как регулятор планирует защитить права клиентов
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Центробанк планирует ужесточить условия кредитования розничных инвесторов. Кроме того, с 1 июля 2023 года брокеров обяжут предупреждать клиентов о возможности запретить использовать активы на их счетах для совершения сделок с плечом — заемными деньгами, рассказали «Известиям» в пресс-службе Банка России. Так, средства инвесторов со схожими условиями будут обособляться на отдельном счете, что позволит снизить риски. Кроме того, регулятор планирует ввести дополнительные меры, чтобы инвестиционные советники не могли уходить от ответственности за некорректные рекомендации клиенту. Брокеры считают новые ограничения излишними.

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ЦБ планирует изменить правила распоряжения деньгами, которые граждане передают брокерам для приумножения. Так, россияне смогут с 1 июля 2023 года самостоятельно определять, какие операции специалисты могут совершать с их активами. Например, граждане получат возможность запретить проводить со своими деньгами сделки с плечом (заемными средствами), а также с производными финансовыми инструментами (в них заложены обязательства в отношении других инвестиционных активов или товаров). Активы инвесторов со схожими условиями будут обособлять на отдельном счете.

Для неквалифицированных инвесторов ЦБ обсуждает снижение максимального размера плеча, который брокер может предоставить клиенту для совершения необеспеченных сделок. Однако насколько изменится уровень, пока не определено.

Риск — дело не народное
цб
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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— Сейчас клиентам со стандартным уровнем риска, к которым относится большинство инвесторов, предоставляется кредитное плечо размером до 1:3, то есть на каждые 100 рублей возможно совершать сделки с бумагами стоимостью до 300 рублей, — пояснил президент НАУФОР Алексей Тимофеев.

Снижение максимального размера плеча для розничных инвесторов, если оно будет реализовано, должно носить временный характер, отражающий высокий риск убытков в условиях сильной волатильности, отметил глава ассоциации. Он уверен, что после уменьшения волатильности на рынке необходимо восстановить обычный подход, он эффективен для защиты интересов физлиц. При этом можно ограничить размер плеча для операций с акциями эмитентов из «недружественных» стран, чтобы дестимулировать спекулятивный интерес к ним. В отношении прочих ценных бумаг сделки с плечом имеют большое значение для ликвидности рынка, считает Алексей Тимофеев.

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Также со следующего года Банк России обяжет брокеров сообщать клиентам о рисках использования компанией активов клиента и о возможности запретить такие сделки. Сейчас у розничных инвесторов уже есть право потребовать учитывать их активы отдельно от имущества остальных игроков, однако из-за недостаточной осведомленности доля таких клиентов совсем небольшая, объяснили в регуляторе. Кроме того, брокеры взимают за это повышенные комиссии, и клиенты часто предпочитают экономить, а не минимизировать риски.

Центробанк планирует усилить ответственность и финансовых посредников за нарушение требований по защите прав клиентов. Например, предлагается расширить понятие и критерии индивидуальных инвестиционных рекомендаций. Сейчас некоторые советники используют письменный отказ от ответственности с указанием, что данный клиенту совет — не рекомендация, знают в ЦБ. Также отмечены случаи, когда инвестсоветник вовсе не заключает с физлицом договор по консультированию, чтобы выданные им рекомендации официально «не учитывались», хотя потребитель может воспринять их как руководство к действию.

Риск — дело не народное
брокер
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

НАУФОР поддерживает предложение о раздельном учете активов неквалифицированных инвесторов, отметил Алексей Тимофеев. Однако увеличивать ответственность финансовых посредников за нарушение требований по защите прав клиентов нецелесообразно, добавил он. Меры по ограничению возможности инвестирования для «неквалов» должны быть сбалансированы с мерами по их стимулированию. Иначе это может снизить интерес к вложению в российский рынок, что приведет к уменьшению его ликвидности и негативно отразится на устойчивости, заключил Алексей Тимофеев.

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В споре о рисках

«Известия» спросили мнение крупных брокеров об инициативе регулятора в части снижения максимального размера плеча для инвесторов. Новые ограничения излишни и компания их не поддерживает, заявили в «Финаме». Меры, предпринятые в октябре 2021 года и предполагающие прохождение тестирования, вполне достаточны для проверки знаний о рисках, связанных с использованием заемных средств при торговле на бирже, подчеркнул руководитель управления развития клиентского сервиса «Финама» Дмитрий Леснов.

— Мы не считаем, что назрела острая необходимость каких-либо изменений в вопросе регулирования маржинальной торговли для розничных инвесторов. Поскольку это не всегда увеличение риска для физлица. Многие используют ее для хеджирования своих позиций, при этом риски для инвестора, наоборот, снижаются, — поделился эксперт.

Нынешняя система маржинальной торговли и гарантийного обеспечения показала себя как достаточно надежная практически по всем видам активов в периоды волатильности и существенных движений на рынках в 2014, 2018, 2020 и 2022 годах, отметил начальник управления клиентских операций департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Герман Григорян.

Риск — дело не народное
брокер
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Однако эксперты поддержали предложения регулятора. Разумно разделять активы инвесторов, которые предпочитают консервативные вложения, и тех, кто настроен совершать спекулятивные сделки, подчеркнул основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Он добавил: понятие индивидуальной инвестиционной рекомендации также следует расширить, так как советники повсеместно его обходят.

Центробанк обеспокоен возможностью финансовых потерь частных лиц и стремится их минимизировать, подчеркнул главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман. По его словам, для инвесторов-новичков такое ограничение позитивно, но негативно в целом для брокеров, поскольку снижает их клиентскую базу, размер комиссий, а следовательно, и оборотов.

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