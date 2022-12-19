Ажиотажный рост: что стало причиной нового витка ослабления рубля

Курс около 70 руб./$ выступает равновесным для российской экономики — он удовлетворяет и экспортеров, и импортеров, и государство, и граждан. К такому выводу пришли опрошенные «Известиями» аналитики. К этому уровню и стремится нацвалюта, ослабевая 19 декабря до полугодовых минимумов: доллар в моменте стоил больше 68 рублей, а евро — больше 72 рублей. Это объясняется действием ограничений на поставки российской нефти, традиционно возрастающим спросом на валюту перед новогодними праздниками, а также реакцией спекулянтов на увеличение ставки ФРС США. Впрочем, уже в конце недели возрастающий тренд может переломиться из-за наступления налогового периода: экспортеры увеличат спрос на рубли.

Баланс всё выше

В понедельник, 19 декабря, нацвалюта стала резко ослабевать. В моменте доллар превышал отметку 68 рублей, а евро — 72 рубля. Таких значений валюты достигают впервые с 11 мая 2022 года. Курс доллара приближался к отметке 65 руб./$ в минувший четверг, 15 декабря, однако пробить планку тогда американцу не удалось, напомнил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Курсы устанавливаются исходя из спроса на валюты на рынке, которые в свою очередь связаны с изменением торговых потоков, динамикой экспорта и импорта.

— Причина ослабления рубля — расхождение темпов роста экспортных потоков и восстановление импортных поставок. Если раньше предложение инвалют было намного выше спроса и рубль резко укреплялся всю весну и лето, то к осени стало очевидно: скорость наращения профицита внешней торговли резко замедляется. А это предвестник грядущего ослабления рубля. В последнюю неделю декабря всё встает на свои места, — констатировал Михаил Зельцер.

В последнем месяце года рубль оказался под давлением введенного потолка цен на нефть и эмбарго на морские поставки российской нефти в ЕС, пояснил «Известиям» аналитик «Финама» Андрей Маслов. Ограничения на торговлю российской нефтью были введены 5 декабря. Пока не налажены новые цепочки поставок, возможны увеличение скидок покупателям и временное сокращение добычи и экспорта.

Ажиотажный рост Фото: ТАСС/Егор Алеев

— Падение скорее связано с резким укреплением доллара после того, как ФРС подняла ключевую ставку на 50 б.п., а чиновники американского регулятора продолжили «ястребиную» риторику. Также глава ФРС Джером Пауэлл завил, что ожидает роста ключевой ставки минимум на 50 б.п. в 2023 году, что оказало поддержку доллару и по отношению к другим валютам, — уточнил Андрей Маслов.

Отчасти резкое ослабление валюты РФ может объясняться спекуляциями на рынке , полагает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко: на прошлой неделе доллар пробил психологическую отметку 65 руб./$ — теперь отыгрываются ожидания его дальнейшего роста. В пользу этого говорят активные торги на валютном рынке: по итогам дня их объем превысит в 1,5 раза средний уровень за последнее время, прогнозирует эксперт.

Свой вклад в ослабление рубля в декабре вносит и сезонность , добавил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Он отметил, что в конце года традиционно возрастает спрос со стороны предпринимателей на валюту для закупки импортных товаров для новогодних распродаж, а со стороны граждан — для туристических поездок за границу на длинные новогодние праздники.

— Из-за политики дедолларизации, проводимой Банком России, валютный рынок по долларам и евро стал более «тонким», поэтому операции компаний и граждан по покупке валюты в декабре стали сильнее влиять на колебания курса, — разъяснил эксперт.

Ажиотажный рост Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Укрепление доллара объясняется и тем, что ежемесячно за рубеж выводится $5–7 млрд , оценил старший экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин. В моменте экспортеры не могут обеспечить приток валютной выручки в рынок, чтобы удовлетворить возросший спрос.

Равновесный курс

Уже в конце недели тренд на резкое ослабление рубля может переломиться. Продажи валюты, вероятно, увеличатся к налоговым периодам: 26 декабря выплачивается НДПИ — крупный налог, подчеркнул Сергей Коныгин. Спрос на нацвалюту должен укрепить рубль.

— В I квартале следующего года допускаем небольшое коррекционное укрепление курса рубля (62–63 руб./$). Однако в целом в 2023 году мы прогнозируем закрепление тренда к постепенному ослаблению курса рубля до 75–80 руб./$ на конец года, — прогнозирует главный аналитик ПСБ Денис Попов.

Впрочем, стремясь к отметке 70 руб./$, нацвалюта приближается к своему оптимальному уровню, который бы удовлетворил и импортеров, и экспортеров, и государство, и граждан. Слишком крепкий рубль снижает доходы компаний-экспортеров в российском эквиваленте, а значит, снижаются и доходы в госбюджет. На полях ПМЭФ-2022 первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявлял, что равновесный курс для экономики страны находится в диапазоне 70–80 руб./$.

Ажиотажный рост Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Для декабря-2022 компромиссные цифры — 65–75 руб./$, считают опрошенные «Известиями» аналитики. Размах 65–70 рублей за доллар США, 70–75 рубл ей за евро и 9,5–10 рублей за юань видятся относительно приемлемыми уровнями для всех участников рынка , полагает ведущий аналитик Экспобанка Роман Белевский. По его ожиданиям, на этих значениях нацвалюта стабилизируется в I квартале 2023 года.

Равновесным можно считать курс доллара, который находится около заложенных в бюджет РФ параметров, считает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. Он напомнил: на 2023 год Минфин прогнозирует цену нефти в размере $70,1 за баррель при курсе доллара 68,3 рубля.