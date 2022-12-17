Нержавеющий долг: инвестиции РФ в гособлигации США составили $2 млрд

Объем российских вложений в американскую экономику по сравнению с сентябрем 2022 года ($2,015 млрд) незначительно вырос. По данны м минфин а США , этот показатель составил $2,034 млрд. С февраля инвестиции в американские гособлигации упали со значений в $3,753 млрд. Что будет с российскими инвестициями в ценные бумаги США в 2023 году и насколько этот инструмент популярен среди других стран — в материале «Известий».

Нельзя не считаться

С весны 2018 года Россия начала снижать инвестиции в американский госдолг: их размер упал с $96 млрд в начале года до $14,9 млрд к концу. Большая часть накоплений приходится на краткосрочные вложения — $2,009 млрд, на долгосрочные — только $25 млн. Эти значения выросли в сравнении с сентябрем на $3 млн и на $16 млн соответственно.

Нержавеющий долг Фото: Getty Images/Jitalia17

Аналитики не видят прямой связи структуры международных резервов с экономикой России, деловой динамикой, перспективами выпуска, уровнем жизни простых граждан и другими макроэкономическими маркерами . Причем это касается не только РФ, но и любой другой страны, полагает доктор экономических наук, заведующий кафедрой экономики и финансов ФЭСН РАНХиГС Алла Дворецкая.

— Это лишь способ размещения накопленных золотовалютных резервов, которые по определению не могут находиться в национальной юрисдикции. В мире сложился консенсус относительно выбора преимущественных активов (ценные бумаги, депозиты и пр.), в которые вкладываются центральные банки стран. Ориентиром является надежность, обеспечиваемая мощью экономик стран — эмитентов соответствующих валют, в которых номинированы эти активы, — замечает эксперт.

Пул мировых резервных валют ограничен. В него входят доллар, евро, британский фунт, японская иена, поясняет экономист.

Нержавеющий долг Фото: Getty Images/narvikk

— Те же валюты формируют базис исчисления курса корзинной валюты МВФ (стандарта мировой валютной системы) — специальных прав заимствования, СДР (туда же входит и юань, не играющий пока заметной роли как валюта международных резервов). Эти же валюты являются преимущественным средством осуществления международных торговых платежей, инструментом инвестирования капиталов, валютой международных заимствований , — добавляет Алла Дворецкая.

По мнению собеседницы «Известий», таким образом центральные банки большинства стран размещают иностранные активы в ценных бумагах, номинированных именно в этих валютах.

— Несмотря на постепенную реструктуризацию мировой валютной системы, в семействе резервных валют по-прежнему доминирует доллар — на него приходится около 60% всех резервов, на долю евро — около четверти размещенных резервов , — продолжает она. — Страны по-прежнему предпочитают вкладываться в эталонные по надежности бумаги, которыми в первую очередь являются американские государственные ценные бумаги (UST, US Treasuries), и держат их на сумму свыше $7 трлн. В том числе Япония и Китай совокупно владеют бумагами на $2 трлн.

Нержавеющий долг Фото: Getty Images/Juanmonino

Что касается России, то пик вложений в американские бумаги был достигнут в 2010 году и составил $176 млрд, напоминает эксперт.

— Сейчас объем вложений упал до $2 млрд, практически на два порядка. Это обусловлено частично и политическими причинами, и общим курсом на дедолларизацию активов финансовой системы. Соответственно, повышается доля монетарного золота, евро, юаня в структуре международных резервов России. Будущую структуру российских резервов прогнозировать трудно в силу неопределенности во внеэкономической сфере. Отметим, что диверсифицируют свои валютные резервы и другие страны, но кардинальных сдвигов в их структуре в ближайшие годы мы не ожидаем , — подытоживает Алла Дворецкая.

Сообразно мировому тренду

Работа по снижению российских инвестиций в американские трежерис ведется давно, комментирует заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

Нержавеющий долг Фото: Getty Images/Glowimages

— Это вполне соответствует объявленной в России политике дедолларизации экономики. Так, в течение 2021 года инвестиции упали до рекордных $2,41 млрд, то есть в 2,5 раза. В том же году Минфин РФ исключил американский доллар из структуры ФНБ, что, в принципе, соответствует оформляющемуся мировому тренду многополярного мира, — напоминает она.

Как отмечает собеседница издания, решение изначально было продиктовано желанием ЦБ РФ обезопасить валютные резервы нашей страны .

— Американцы нередко используют свою нацвалюту как рычаг давления на другие страны: решение включить или выключить «печатный станок » может сильно влиять на инфляцию в других странах. О выводе всех средств из американских госбумаг речи не шло никогда: часть из них — долгосрочные, часть оставлена в счет диверсификации экономики, которая, несмотря ни на что, продолжает работать, хоть и с ограничениями. Инвестиции напрямую связаны с объемами торгового оборота между нашими странами. Отсутствие необходимости вкладывать деньги в развитие страны-контрагента связано с желанием ограничить экономические контакты, — замечает Макаренко.

По ее словам, решение ЦБ РФ оказалось взвешенным: с вводом антироссийских санкций инструментов для манипулирования из-за сниженных инвестиций в госдолг США остается всё меньше.

Нержавеющий долг Фото: Getty Images/SlobodanMiljevic

Если в 2023 году обойдется без очередных геополитических потрясений, вложения останутся примерно на том же уровне — около $2 млрд.

— Однако уже к концу 2023 года инвестиции могут сниз иться за счет окончания действия некоторых краткосрочных бумаг. При этом новых вливаний не предвидится, — считает Юлия Макаренко.

Схожей точки зрения придерживается эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Шахурин:

— В настоящий момент явно наблюдается сокращение вложений в американские гособлигации Китаем, который уже сократил их более чем на 30%, опустившись с первого на второе место по этому показателю. Но это очень большие средства, быстро перевести их в другие активы без существенных потерь не получится. Тем более что ФРС США проводит политику повышения учетных ставок. Как следствие, доходность американского госдолга тоже растет. Так что страны, не являющиеся союзниками США, вероятно, будут сокращать вложения в этот инструмент медленно, — предполагает аналитик.

Разумный подход

Текущая ситуация по инвестированию в американские гособлигации означает, что российское руководство ведет себя экономически грамотно, поскольку американские ценные бумаги сейчас являются наиболее надежными активами в мире , утверждает кандидат экономических наук, доцент кафедры интегрированных коммуникаций школы медиакоммуникаций ИОН РАНХиГС Николай Кульбака.

Нержавеющий долг Фото: Getty Images/NoDerog

— Для российских граждан это снижает вероятность катастрофического сценария в российской экономике, — считает он.

По мнению эксперта, российские власти не станут отказываться от вложений в американские бумаги.

— Что касается других стран, всё будет зависеть от уровня мировой рецессии, наступление которой весьма вероятно. Чем глубже и длиннее будет спа д, тем больше деньги будут уходить в наиболее надежные американские активы. Сейчас это обычный сценарий для любой рецессии , — резюмирует Николай Кульбака.

Остаться при своих

Минфин РФ находится под санкциями США и ограничен в возможности распоряжения замороженными средствами, напоминает аналитик ФГ «Финам» Алексей Ковалев.

— Негативные последствия от этого компенсируются сравнительно невысоким объемом текущей позиции России в американских трежерис — всего $2 млрд. И если не произойдет какого-то качественного прорыва в геополитике, то ожидаю сохранения текущего размера российского портфеля в 2023 году, — прогнозирует он.

Нержавеющий долг Фото: Getty Images/koto feja

С Ковалевым согласен и доцент кафедры инфраструктуры финансовых рынков НИУ ВШЭ Андрей Столяров.

— В последние годы правительство РФ последовательно сокращало долю вложений золотовалютных резервов в американские казначейские облигации. Были времена, когда их в составе золотовалютных резервов было более $10 млрд. Но в условиях санкций и возможной заморозки резервов их доля существенно снижалась и сейчас находится на минимальном уровне. Поэтому несущественные изменения этой величины никак не отражаются ни на экономике России, ни на ее гражданах. Вряд ли эта доля в ближайшее время будет меняться , — предполагает экономист.

Что касается остальных стран, то в начале 2010-х годов более половины государственного долга США приходилось на нерезидентов, но в дальнейшем эта доля относительно снизилась, продолжает эксперт.