Пульс рубля: в 2023 году нацвалюте прогнозируют незначительное ослабление

В новом году среднегодовой курс рубля по отношению к доллару будет равен 70,1–73,3, к евро — 73,6–77, а к юаню — 10,5 . Таковы результаты консенсус-прогноза «Известий». Ключевое влияние на ослабление национальной валюты окажут геополитика, рост импорта и ситуация вокруг цен на нефть. Поддержку могут оказать такие факторы, как восстановление темпов роста экономики Китая, высокие цены на нефть и сохранение объемов экспорта , а также действующие валютные ограничения и проводимая политика дедолларизации.

Полоса ослабления

В наступающем году курс рубля к основным мировым валютам ослабеет, но значительного падения ждать не стоит , считают опрошенные «Известиями» аналитики из крупнейших банков, брокерских, рейтинговых и консалтинговых компаний. В соответствии с их консенсус-прогнозом, средний курс нацвалюты к доллару в 2023 году может варьироваться в диапазоне 70,1–73,3, евро — 73,6–77, юаню — 10,4–10,5 .

В 2023 году не стоит ожидать столь же сильной волатильности рубля, как в 2022-м (от 50 до 120 за доллар), считает главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев. В базовом сценарии курс российской валюты к американской останется в коридоре 65–75, а среднегодовой — на уровне 70. К евро такой показатель составит 72, к юаню — 9,7 рубля, поделился он.

Пульс рубля Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Курс доллара к прежним уровням в 60 рублей и ниже в 2023-м вряд ли вернется. В среднем он будет около 70 за доллар, а также 75 рублей за евро и 10 за юань. В условиях ограничений и сохранения мер контроля за движением капитала влияние стоимости энергоносителей на обменные курсы рубля возрастает . Также у нацвалюты на фоне важности переориентации внешних поставок появляется еще одна зависимость, связанная с ситуацией в экономике Китая и способностью восстановить спрос, — указал начальник аналитического управления «Зенита» Владимир Евстифеев.

Рассматриваются три сценария в зависимости от скорости восстановления темпов роста Китая после снятия ограничений, глубины рецессии в Европе и размера дисконта Urals к Brent, поделился начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Александр Фетисов. Так, базовый прогноз предполагает диапазон 70–75 рублей за доллар при стоимости нефти $75–85 за баррель, который комфортен как для бюджета, так и для экспортоориентированных отраслей. А в негативном сценарии заложено 75–80 рублей за доллар при наступлении глобальной рецессии, снижении цен на черное золото и последствий в виде сокращения добычи и падения экспортных доходов, оценил он.

Пульс рубля Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

В оптимистичном варианте средний курс составит 65–70 рублей за доллар, чему поспособствует усиление цен на сырье свыше $90 за баррель, быстрое восстановление экономики Китая и нефтегазовых доходов страны, добавил Александр Фетисов.

Согласно базовому прогнозу, средний курс рубля к доллару в новом году составит 65–75, а к евро и юаню — 70–80 и 9–11 соответственно, спрогнозировала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Диапазон в 72–80 по паре USD/RUB ожидают в АКРА, ЕАБР и «Финаме». Среднегодовой курс рубля к доллару будет колебаться в коридоре 72–76, к евро — 75–80, прогнозирует старший директор, руководитель группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова. Основное влияние на нацвалюту окажут ограничения во внешней торговле , полагает она.

Пульс рубля Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Рубль ослабнет к доллару на фоне восстановления импорта и роста спроса на иностранную валюту, но не так быстро, как это произошло в декабре , уверен главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров. Он спрогнозировал: на конец 2023 года нацвалюта будет торговаться по 75 рублей за доллар, 75–80 за евро и 10,8 за юань.

За и против

Факторов для ослабления нацвалюты в 2023 году больше, считают аналитики. На повестке по-прежнему остаются санкции против крупнейших предприятий РФ , отмена или смягчение которых пока не ожидается, констатировала Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. До конца первого полугодия у доллара и евро есть возможности укрепляться дальше по отношению к рублю из-за повышения ставок ФРС и ЕЦБ. Тогда как ключевая ставка Банка России останется на уровне в 7,5% . К ее снижению, если цены на нефть не упадут ниже $50 за баррель и не будет никаких новых геополитических сюрпризов, ЦБ вернется не ранее лета.

Помимо геополитики следует обратить внимание на ожидаемое снижение цен на сырье из-за вероятной глобальной рецессии , подчеркнул Михаил Васильев из Совкомбанка. В прогноз заложены сокращение экспорта РФ на 14%, до $540 млрд, из-за спада мировых экономик и санкций против РФ, а также восстановление импорта на 18%, до $400 млрд, на фоне дальнейшей переориентации цепочек поставок с Запада на Восток, уточнил он. Еще больше ограничить доходы РФ и негативное повлиять на бюджет и рубль могут эмбарго ЕС на импорт российских нефтепродуктов, а также потолок цен на их продажу в третьи страны с 5 февраля 2023 года.

Пульс рубля Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— О сновные драйверы ослабления — снижение поступающей валютной выручки по сравнению с 2022-м на фоне продолжающегося плавного восстановления импорта . Такая картина потребует снижения курса рубля, — полагает аналитик ЮниКредит Банка Ариэл Черный.

В 2023 году не стоит ожидать резкого падения экспорта нефти и газа , считает член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян. Ослабление карантинных ограничений в Китае ускорит рост ВВП страны и поддержит спрос на российские углеводороды. Экспортерам из России не смогут полностью перекрыть рынки сбыта, поскольку мировой экономике нужны наши энергоносители . Такая конъюнктура поддержит рубль, уверен он.