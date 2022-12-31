Пульс рубля: в 2023 году нацвалюте прогнозируют незначительное ослабление
В новом году среднегодовой курс рубля по отношению к доллару будет равен 70,1–73,3, к евро — 73,6–77, а к юаню — 10,5. Таковы результаты консенсус-прогноза «Известий». Ключевое влияние на ослабление национальной валюты окажут геополитика, рост импорта и ситуация вокруг цен на нефть. Поддержку могут оказать такие факторы, как восстановление темпов роста экономики Китая, высокие цены на нефть и сохранение объемов экспорта, а также действующие валютные ограничения и проводимая политика дедолларизации.
Полоса ослабления
В наступающем году курс рубля к основным мировым валютам ослабеет, но значительного падения ждать не стоит, считают опрошенные «Известиями» аналитики из крупнейших банков, брокерских, рейтинговых и консалтинговых компаний. В соответствии с их консенсус-прогнозом, средний курс нацвалюты к доллару в 2023 году может варьироваться в диапазоне 70,1–73,3, евро — 73,6–77, юаню — 10,4–10,5.
В 2023 году не стоит ожидать столь же сильной волатильности рубля, как в 2022-м (от 50 до 120 за доллар), считает главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев. В базовом сценарии курс российской валюты к американской останется в коридоре 65–75, а среднегодовой — на уровне 70. К евро такой показатель составит 72, к юаню — 9,7 рубля, поделился он.
— Курс доллара к прежним уровням в 60 рублей и ниже в 2023-м вряд ли вернется. В среднем он будет около 70 за доллар, а также 75 рублей за евро и 10 за юань. В условиях ограничений и сохранения мер контроля за движением капитала влияние стоимости энергоносителей на обменные курсы рубля возрастает. Также у нацвалюты на фоне важности переориентации внешних поставок появляется еще одна зависимость, связанная с ситуацией в экономике Китая и способностью восстановить спрос, — указал начальник аналитического управления «Зенита» Владимир Евстифеев.
Рассматриваются три сценария в зависимости от скорости восстановления темпов роста Китая после снятия ограничений, глубины рецессии в Европе и размера дисконта Urals к Brent, поделился начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Александр Фетисов. Так, базовый прогноз предполагает диапазон 70–75 рублей за доллар при стоимости нефти $75–85 за баррель, который комфортен как для бюджета, так и для экспортоориентированных отраслей. А в негативном сценарии заложено 75–80 рублей за доллар при наступлении глобальной рецессии, снижении цен на черное золото и последствий в виде сокращения добычи и падения экспортных доходов, оценил он.
В оптимистичном варианте средний курс составит 65–70 рублей за доллар, чему поспособствует усиление цен на сырье свыше $90 за баррель, быстрое восстановление экономики Китая и нефтегазовых доходов страны, добавил Александр Фетисов.
Согласно базовому прогнозу, средний курс рубля к доллару в новом году составит 65–75, а к евро и юаню — 70–80 и 9–11 соответственно, спрогнозировала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Диапазон в 72–80 по паре USD/RUB ожидают в АКРА, ЕАБР и «Финаме». Среднегодовой курс рубля к доллару будет колебаться в коридоре 72–76, к евро — 75–80, прогнозирует старший директор, руководитель группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова. Основное влияние на нацвалюту окажут ограничения во внешней торговле, полагает она.
Рубль ослабнет к доллару на фоне восстановления импорта и роста спроса на иностранную валюту, но не так быстро, как это произошло в декабре, уверен главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров. Он спрогнозировал: на конец 2023 года нацвалюта будет торговаться по 75 рублей за доллар, 75–80 за евро и 10,8 за юань.
За и против
Факторов для ослабления нацвалюты в 2023 году больше, считают аналитики. На повестке по-прежнему остаются санкции против крупнейших предприятий РФ, отмена или смягчение которых пока не ожидается, констатировала Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. До конца первого полугодия у доллара и евро есть возможности укрепляться дальше по отношению к рублю из-за повышения ставок ФРС и ЕЦБ. Тогда как ключевая ставка Банка России останется на уровне в 7,5%. К ее снижению, если цены на нефть не упадут ниже $50 за баррель и не будет никаких новых геополитических сюрпризов, ЦБ вернется не ранее лета.
Помимо геополитики следует обратить внимание на ожидаемое снижение цен на сырье из-за вероятной глобальной рецессии, подчеркнул Михаил Васильев из Совкомбанка. В прогноз заложены сокращение экспорта РФ на 14%, до $540 млрд, из-за спада мировых экономик и санкций против РФ, а также восстановление импорта на 18%, до $400 млрд, на фоне дальнейшей переориентации цепочек поставок с Запада на Восток, уточнил он. Еще больше ограничить доходы РФ и негативное повлиять на бюджет и рубль могут эмбарго ЕС на импорт российских нефтепродуктов, а также потолок цен на их продажу в третьи страны с 5 февраля 2023 года.
— Основные драйверы ослабления — снижение поступающей валютной выручки по сравнению с 2022-м на фоне продолжающегося плавного восстановления импорта. Такая картина потребует снижения курса рубля, — полагает аналитик ЮниКредит Банка Ариэл Черный.
В 2023 году не стоит ожидать резкого падения экспорта нефти и газа, считает член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян. Ослабление карантинных ограничений в Китае ускорит рост ВВП страны и поддержит спрос на российские углеводороды. Экспортерам из России не смогут полностью перекрыть рынки сбыта, поскольку мировой экономике нужны наши энергоносители. Такая конъюнктура поддержит рубль, уверен он.
Среди факторов поддержки нацвалюты стоит отметить по-прежнему существенно профицитный текущий счет платежного баланса РФ, сохранение жестких ограничений на хождение валюты и движение капитала, добавил Михаил Васильев. Вклад в снижение спроса на валюту окажут и сохраняющиеся риски введения санкций против Мосбиржи и Национального клирингового центра, а также политика дедолларизации, которую проводит Центробанк. По мнению экономиста, в 2023-м стоит ожидать дальнейшего вытеснения юанем доллара и евро в экономике и финансовой системе России. Свою лепту внесет и увеличение ликвидности юаня, поскольку Минфин начнет закупать валюту КНР в резервы в рамках обновленного бюджетного правила. Также анонсировалось, что допустимая доля юаня в ФНБ увеличится до 80%.