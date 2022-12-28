Компенсаторный механизм: чем слабый рубль выгоден для экономики

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что в условиях снижения доходов компаний и падения экспорта крепкий рубль уже сыграл свою роль. Оптимальным курсом станет 70–80 рублей за доллар, считает он . Какой курс сейчас выгоден экономике РФ и ожидать ли резких колебаний валюты в 2023 году — в материале «Известий».

Важная передышка

Мнение о том, что крепкий рубль уже не нужен для поддержания экономики, можно считать вполне обоснованным, считает заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

— Чрезмерно крепкий рубль уже тяготит экономику. Меры Центробанка дали плоды, и курс не «улетел» в прогнозируемые 200 рублей за доллар, ненадолго перевалив за 100 рублей и затем спустившись до рекордных 50–60 рублей. После краткого всплеска цен и интереса к иностранной валюте весной 2022 года цены удалось стабилизировать, и на фоне высокой весенней базы летом наблюдалась дефляция на продовольственные и непродовольственные группы товаров . Взвинчивания цен удалось избежать, и рынок «успокоился», — пояснила она.

По мнению финансиста, скорее всего, доллар подорожает уже в 2023 году до прогнозируемых чиновником 80 рублей.

Компенсаторный механизм Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Но это не окажет такого давления и влияния на экономику, как случилось бы в 2022 году, если бы не действия Центробанка (резкий рост ключевой ставки). Это объективно не так страшно: цены на товары не будут расти слишком сильно. Со многими странами решается вопрос об отвязке доллара от международных расчетов и переходе на нацвалюты: со странами ЕАЭС, с Индией, Китаем. Доля инвестиций в американский госдолг также находится на необходимых минимумах. Таким образом, можно судить о том, что Россия больше не испытывает прежней зависимости от доллара и курс уже не столь принципиален для российских финансовых институтов, — заключает Юлия Макаренко.

Компенсировать дефицит

В 2022 году курс рубля и стабильность в российской экономике фундаментально поддерживали два фактора: высокие цены на нефть и сохранение прежних объемов поставок топлива на экспорт, утверждает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

— Крепкий курс рубля позволил весной-летом этого года быстро погасить инфляционный импульс в экономике после ввода санкций, стабилизировать цены. Это дало возможность Банку России значительно снизить уровень ключевой ставки (с 20% в марте до 7,5% в настоящий момент) и тем самым поддержать кредитование. В декабре по факту введения потолка цен на российскую нефть и ее эмбарго со стороны ЕС мы видим резкое ухудшение ситуации с ценами на ключевой российский экспортный товар при падении объемов продажи нефти за рубеж. Эти факторы внесли значительный вклад в негативную динамику курса рубля в конце года, — добавляет специалист.

Компенсаторный механизм Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

По оценке эксперта, при цене российской нефти Urals $50 за бар рель бюджет РФ недополучит около 2 трлн руб лей нефтегазовых доходов в следующем году .

— При этом и ненефтегазовые доходы также пропорционально снизятся. В результате дефицит бюджета РФ в 2023 году вместо запланированных 2,9 трлн рублей может превысить 5 трлн рублей , — продолжает он. — Чем хуже обстоят дела с бюджетом, тем больше должен занимать Минфин. Чтобы выправить эту ситуацию с доходами государства, нужно хотя бы ослабить национальную валюту. Например, при цене нефти $50 за баррель и курсе доллара 60 рублей получается, что бочка нефти стоит 3000 рублей, а при курсе доллара 70 она стоит уже 4200, то есть на 40% больше. Это повышение курса доллара, конечно, сказывается на инфляции в России, — считает Потавин.

ЦБ РФ оценивает, что каждые 10% снижения курса рубля добавляют инфляции порядка 0,5–0,6 процентного пункта . При этом эти 0,5–0,6% реализуются не мгновенно, а растянуты во времени на 6–12 месяцев, уточняет специалист. Собеседник «Известий» прогнозирует, что в конце 2022 года пара USD/RUB будет торговаться в районе 67–70 рублей.

Компенсаторный механизм Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— В I квартале 2023 года курс доллара будет находиться в районе 68–72 рублей. Однако в течение 2023 года мы ожидаем, что курс рубля стабилизируется и укрепится, поскольку со временем поставки нефти из России нормализуются, а цены на нефть несколько восстановятся. Поэтому наш прогноз курса доллара к рублю на 2023 год — торговля в диапазоне 67–75 рублей, — резюмирует Александр Потавин.

Отрицательная роль

Крепкий рубль действительно сыграл свою роль для экономики РФ — но роль эта достаточно спорная, полагает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

— С одной стороны, импортные товары были дешевле. А с другой стороны, наши экспортеры получили меньше доходов и заплатили меньше налогов. Так что курс в 70–80 рублей действительно очень желателен в 2023 году. Экономика РФ ориентирована на экспорт, и санкции в адрес РФ направлены именно на сокращение экспорта. В то же время видим, что страны, не зави сящие от США , готовы работать с Россией, просят скидок. Поэтому экспортеры и там получают меньше доходов, чем в 2021 году. А тут еще и крепкий рубль. Такое сочетание вывело металлургическую и лесную отрасли на грань рентабельности, а в отдельные месяцы 2022-го уже была и работа в минус — а это прямая угроза рабочим местам. Так что и гражданам РФ, и российской экономике ослабление рубля пойдет на пользу. При этом курс доллара уже не имеет значения. Обороты торгов рублем на доллар и евро постоянно падают. Имеет значение курс юаня к рублю . Тут стоит говорить о росте курса до 12–14 рублей за юань, — заметил эксперт.

Девальвационные риски

На этапе приспособления экономики страны к условиям жизни в условиях санкций крепкий рубль действительно оказал важное влияние , подчеркивает доцент кафедры инфраструктуры финансовых рынков ВШЭ Андрей Столяров.

Компенсаторный механизм Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Профицит платежного баланса, возникший в результате роста сырьевого рынка, ограничения на импорт и сузившиеся способности спекулятивной игры привели к сильному укреплению рубля. Всё это повлияло на снижение инфляционных ожиданий, выступило в качестве ценового якоря. Однако такой курс рубля негативно влияет на экспортный потенциал российских предприятий, которые в условиях введенных санкций сталкиваются с проблемами . Это предполагает, что в новом году в условиях снизившегося экспорта произойдет девальвация российского рубля, — дополняет специалист.

Эксперт прогнозирует коридор от 70 до 80 рублей.