Прыг-скок: что делать с падением курса рубля

Обменный курс увеличился до 72–73 руб. за доллар. Аналитики полагают, что этот тренд сохранится. И если российским экспортерам слабый рубль выгоден (он увеличивает их выручку), то частным лицам самое время озаботиться сохранением своих сбережений. Подробности — в материале «Известий».

Странам СНГ приготовиться

Отток средств в страны ближнего зарубежья начался в начале весны — на фоне блокировки иностранных активов, введения валютных ограничений и неясности относительно перспектив экономического развития. В итоге за первые девять месяцев 2022 года россияне перевели за границу $63,1 млрд, что в два раза превысило показатель на конец 2021 года. Основной поток средств ожидаемо шел в страны СНГ.

В этом году Грузия зафиксировала рост поступлений из России в пять раз ($1,75 млрд), Армения — в четыре раза ($2,8 млрд), Узбекистан — в два раза ($10,6 млрд). Но рекордсменом стал Казахстан: объем переводов из России за первые десять месяцев года увеличился в 13 раз. Все это не осталось незамеченным, и ЦБ РФ повысил свои прогнозы по оттоку капитала из страны с 246 млрд долл. до 251 млрд долл.

Разблокировка иностранных активов

По всей видимости, «бегство» в ближнее зарубежье продолжится. И девальвация рубля будет далеко не единственной причиной.

Буквально на днях на фондовый рынок пришла долгожданная новость: европейские регуляторы приняли решение о разблокировке иностранных активов, принадлежащих россиянам. Напомним, что доступ к операциям с этими бумагами был «заморожен» в конце февраля. Времени на то, чтобы забрать активы, совсем немного — около двух недель. За этот период нужно открыть счет у зарубежного брокера, который поможет с переводом активов.

Во-первых, в этом случае больше шансов на то, что заявку на разблокировку одобрят, а во-вторых, это избавит от рисков повторной «заморозки». В теории иностранные бумаги можно продать в России и получить выручку в рублях. Но поскольку в текущих условиях это невыгодно (рубль нестабилен, темпы инфляции возросли), инвесторы, без сомнения, будут их держать, а значит странам СНГ вновь можно ждать притока капитала и активов.

Казахстан как решение

Таким образом, вопрос лишь в том, какая страна СНГ станет главным выгодоприобретателем. Специалисты указывают на перспективы Казахстана. Это единственная страна СНГ с признанной высокой кредитоспособностью (рейтинг «ВВВ» от международного агентства S&P Global Ratings), что говорит о большей устойчивости ее финансовой-экономической системы и сниженных кредитных рисках. В Казахстане хорошо развит банковский сектор, в нем нет проблем с международными переводами и конвертацией валюты. Некоторые крупные банки сейчас активно прорабатывают возможность полностью удаленного открытия банковских карт.

Не стоит забывать и о нейтральной политической позиции правительства, которому удается найти баланс в отношениях как с Россией, так и с Западом. Благодаря этому никаких ограничений для россиян в Казахстане нет и не планируется, разумеется, за исключением разумных комплаенс-процедур. Иными словами, путь к валютным депозитам, защищающим от обесценения рубля, и к инструментам зарубежных фондовых рынков открыт.

И, судя по официальным данным, по этому пути уже пошли многие наши соотечественники: только за октябрь в Казахстане было подано около 200 тысяч заявлений на получение ИИН, аналога российского ИНН, который необходим для финансовых операций.

Что будет с рублем?

В мае, когда рубль укрепился на 18% к доллару США, и курс составил около 60 руб., многие эксперты сходились во мнении, что это ненадолго. Однако российской валюте удалось завоевать звание самой крепкой в мире и удерживать этот статус почти восемь месяцев.

Что же произошло сейчас? Во-первых, ослабление рубля частично связано с принятием ЕС нового пакета экономических ограничений. Европа нацелена на сокращение выручки российских компаний-экспортеров, а правительство нашей страны пытается этому помешать. По этой причине некоторые экономисты полагают, что рубль ослабили намеренно, чтобы увеличить доходы нефтегазового сектора. А по завершении налогового периода, когда экспортеры продадут валютную выручку, рубль вновь перейдет к укреплению.

Прогнозы относительно дальнейшего развития событий варьируются. По оценкам Минфина, курс доллара в 2023 году буде колебаться около отметки 68,3 руб. с умеренным повышением в последующие годы. Представители Россельхозбанка ожидают, что в ближайшие недели доллар будет стоить 68–69 руб., «БКС Мир инвестиций» допускает диапазон 72–75 рублей до конца декабря. Похожего мнения придерживаются аналитики Freedom Finance Global: они считают, что доллар будет стоить 72–75 руб. уже в первом квартале 2023 года, а такой сценарий приведет к тому, что реальные доходы россиян начнут таять. Ко всему прочему в декабре вновь ускорилась инфляция, до 12,6%. Так что, возможно, сейчас самое время подумать о защите своих накоплений.