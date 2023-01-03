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Прерванный полет: что ждет рубль в начале 2023 года

Российские аналитики поделились прогнозами курса нацвалюты в январе–марте
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Рубль во второй половине декабря пережил настоящие американские горки. За 15 дней курс доллара к российской валюте увеличился почти на девять рублей, отступив от годовых минимумов только 30 декабря. Всё это произошло вопреки привычному фактору укрепления — налоговому периоду. Ситуация с курсом накануне Нового года тем самым выглядит нестабильно и достаточно тревожно. «Известия» спросили российских аналитиков о том, каким они видят курс рубля в I квартале 2023 года.

Пульс рубля: в 2023 году нацвалюте прогнозируют незначительное ослабление
Как поведут себя цены на нефть и от чего будет зависеть курс

Обвал рубля в декабре стал сюрпризом для многих. Когда российская валюта только начала падать, многие эксперты говорили, что это временное явление и оно связано с активной закупкой долларов крупными игроками. Считалось, что наступающий налоговый период должен нормализовать ситуацию. Однако спад продолжился. Доллар, оттолкнувшись от отметки 64 рубля, дотягивался в один момент до 73 рублей.

Назывались и другие причины. В частности, выделялся значительный сезонный дефицит бюджета, из-за которого у многих игроков рынка на руках оказалось больше рублей. Кроме того, указывались рост импорта и снижение показателей экспорта из-за введения потолка цен на нефть и контрмер (запрета продавать нефть тем, кто поддерживает потолок) со стороны России. Кроме того, на рынке отсутствовали Банк России и многочисленные нерезиденты, которые в прошлые годы могли стабилизировать курс в ту или иную сторону. Но в любом случае можно говорить о том, что ослабление рубля было вызвано вполне естественными факторами. Другой вопрос, являются ли они долговременными и будет ли менее устойчивый рубль нормой в следующие три месяца.

Прерванный полет
биржа
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Андрей Маслов, аналитик ФГ «Финам»

Компенсаторный механизм: чем слабый рубль выгоден для экономики
Крепкая валюта стала приносить больше вреда, чем пользы

Главным фактором для рубля и экономики в целом остается конфликт на Украине. Вторым по важности станет вопрос российского экспорта нефти. Третьим фактором можно отметить денежно-кредитную политику как российского, так и мировых центробанков. В целом же мы ожидаем, что в 2023 году при сохранении текущих вводных данных рубль может ослабнуть на фоне падения экспорта, но позднее отыграть его из-за роста цен на энергоносители, находясь в расширенном коридоре 68–75 на протяжении года. Однако, опять же, делать прогнозы сейчас затруднительно, так как многие вводные постоянно меняются и данный диапазон релевантен в текущих условиях.

Важным периодом станут I–II кварталы 2023 года — это время, когда выйдут первые относительно большие данные по экспорту-импорту, из которых можно будет понять влияние потолка цен на нефть и прочих ограничений. Как раз в этот период рубль может упасть до 75 за $1 или даже оказаться ниже этой отметки. Далее всё зависит от рынка нефти и решений политиков относительно конфликта на Украине. На данный момент мы не ожидаем падения и закрепления выше 75 за $1 или укрепления и закрепления ниже 65 за $1.

Прерванный полет
нефть
Фото: ТАСС/Виталий Тимкив
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Дмитрий Александров, управляющий директор ИК «Иволга Капитал»

На мой взгляд, ключевое ослабление рубля уже произошло, но и его укрепления я бы не ждал. При отсутствии форс-мажоров я не жду новых факторов для ослабления национальной валюты в коротком периоде, курс будет определяться платежным балансом России, который, похоже, нащупал новое равновесие. Я бы ожидал волатильности в пределах 2–3 рублей относительно текущих ценовых уровней.

Несмотря на то что было объявлено о разработке нового бюджетного правила через покупку юаней, я не уверен, что оно будет реализовано: доходы от экспорта упали сами собой, и отдельная утилизация сверхприбыли едва ли требуется. Однако я бы ожидал, что если рубль по какой-либо причине начнет укрепление, то бюджетное правило оставит его в диапазоне 70–80 за $1.

Марк Гойхман, главный аналитик TeleTrade

Заместить падение экспорта углеводородов в ЕС получится не более чем на 70–80%, по оценкам аналитиков. Причем торговля будет вестись с дисконтом до 30% и выше. Возможное сжатие экономики, рецессия в ведущих странах могут оказывать давление на спрос и цены энергоресурсов и иных товаров российского экспорта. На рубль также повлияют снижение ВВП и нарастание дефицита бюджета в России, что прогнозируется и правительственными проектировками. Для определенного противодействия данным процессам есть смысл целенаправленно ослаблять отечественную валюту. Это уменьшило бы потери поступлений валютной выручки от экспорта.

Прерванный полет
купюры
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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И как это отразится на российской экономике

Стоит также отметить возможное наращивание рублевой денежной массы в экономике за счет повышения бюджетных заимствований, в том числе косвенно у ЦБ через банковскую систему, а также для финансирования расходов бюджетов при недостаточности доходов.

С другой стороны, спрос на иностранную валюту способен относительно сократиться, поскольку будет медленнее наращиваться импорт после его значительного восстановления во второй половине текущего года. Его ограничат также и сжатие экономики, снижение доходов населения и бизнеса. Всё это также сдержит уменьшение курса российской валюты.

Таким образом, из-за сочетания ряда причин вероятно на следующий квартал постепенное общее снижение курса рубля. При этом в определенные периоды возможно его локальное укрепление. Вероятный диапазон на ближайшие месяцы — 67–75 рублей за $1. В случае форс-мажорных обстоятельств возможен всплеск волатильности и в больших масштабах.

Прерванный полет
валюта
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

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Главные факторы падения рубля — продолжающееся сокращение экспортной выручки, восстановление импорта, что усугубилось сезонным всплеском спроса на иностранную валюту. Скорее всего, в I квартале можем увидеть умеренную непродолжительную коррекцию. Однако вероятно дальнейшее ухудшение ситуации с экспортом, в том числе из-за новых антироссийских ограничений. Если это не компенсируется существенным подорожанием нефти и других ключевых экспортных товаров России, рубль продолжит планомерно дешеветь.

Власти и ЦБ еще с весны смягчали валютные ограничения, стремясь предотвратить излишнее укрепление рубля, которое всё сильнее вредило госбюджету и многим компаниям. Однако только после нарушения баланса спроса на инвалюту со стороны импортеров и ее предложения экспортеры сформировали устойчивую динамику ослабления рубля.

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