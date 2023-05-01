По осени посчитали: рублю прописали укрепление к сентябрю до 77 за доллар
К осени 2023-го средняя стоимость доллара в паре с рублем может колебаться в диапазоне 77–80, следует из консенсус-прогноза «Известий». Нацвалюту поддержит рост цен на нефть, восстановление экспорта, а следовательно — и поступлений в бюджет. В то же время давление на курс может оказать обострение геополитической ситуации, ужесточение санкций, а также расширение дефицита казны.
Позитивный посыл
После весенних минимумов в ближайшие месяцы рубль начнет укрепляться, к сентябрю средний курс будет колебаться в диапазоне 77,4–80,3 за доллар, 87–90,5 — за евро, 11,5–12,1 — за юань. Таковы результаты консенсус-прогноза опрошенных «Известиями» экспертов из ведущих финансовых институтов.
Сейчас пара USD/RUB находится в узком коридоре и до 3 мая может держаться на уровнях в 80–83 руб./$ — пока американский регулятор не объявит решение о процентных ставках, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По ее мнению, с высокой вероятностью Федрезерв повысит показатель только на 0,25 п.п. (до диапазона 5–5,25%), а в июне — оставит ее без изменения.
Здание ФРС США
При этом, если риторика ФРС смягчится, для доллара это станет негативным сигналом, и рубль летом может закрепиться в коридоре 77–81 за «американца», подчеркнула Наталья Мильчакова. До осени для курса будет важна информация о нефтегазовых доходах госбюджета, а также об инфляции. При этом если в мае и летом геополитический фон по-прежнему останется напряженным, то в ближайшие четыре месяца валюта США может колебаться в рамках 77–84 за российскую, ЕС — 87–94, КНР — 11,5–12,3, оценила аналитик.
Во II квартале рубль к доллару будет торговаться вблизи нынешних уровней, при этом есть некоторый потенциал укрепления российской валюты уже в ближайшее время, согласен старший аналитик УК «Первая» Владислав Данилов.
Период адаптации российской экономики и сырьевых экспортеров к санкциям займет еще около месяца, после чего ситуация с притоком иностранных денег в страну может улучшиться. В этом случае рубль стабилизируется и немного укрепится летом, считает аналитик группы «Финам» Александр Потавин. По его оценкам, к сентябрю стоимость американской валюты будет в районе 75–83, европейской — 85–92, китайской — 11,2–12,2.
Против рубля уже в мае может начать играть сезонность: спрос на иностранные деньги традиционно возрастает к лету, в том числе они требуются для зарубежного туризма, напомнил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. К концу же сезона этот фактор будет сходить на нет. По прогнозам эксперта, курс к осени окажется недалек от нынешних уровней: 82 за доллар, 90 за евро и 11,8 за юань.
На фоне роста цен на Urals нацвалюта к сентябрю может укрепиться до 78–79 за доллар, согласна главный экономист «БКС Мир инвестиций» Наталья Лаврова. Она пояснила: в пользу усиления выступит некоторое восстановление экспорта. Также ожидается, что импорт уже не будет расти такими темпами, как сейчас.
Сложности прогноза
Факторы, которые влияют на курс нацвалюты, сейчас стали чуть менее наблюдаемыми, считает директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. Например, прежние ценовые котировки эталонных сортов слабее коррелируют с экспортной выручкой от нефти и газа — по каким ценам поставляется российская нефть становится известно косвенно и с большим лагом. То же в целом касается и импорта товаров, пояснил он. Кроме того, стали менее прозрачны доли зарубежной выручки, которые компании заводят на внутренний рынок.
На рубль в ближайшие месяцы в основном будут влиять динамика сырьевых цен, экспорта и импорта, нефтегазовых доходов госказны, расширения бюджетного дефицита, а также геополитика, отметил Михаил Васильев из Совкомбанка. Он добавил: стоит учесть и риски скатывания мировой экономики в рецессию в 2023-м. В случае серьезных потрясений наподобие 2008 года цена Brent может упасть до $40–50 за баррель и ниже.
— И всё же сейчас ожидается преобладание факторов, предполагающих укрепление рубля, и возврат курса к уровням 75–80 за доллар в ближайшей перспективе, — подчеркнул управляющий директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константин Асатуров. — Какие-либо новые события или непредвиденные факторы могут серьезно изменить этот прогноз, например, неожиданный сильный рост госрасходов или усиление напряженности в геополитике.
Эксперт отметил, что в пользу рубля сыграет то, что бюджет РФ будет получать всё больше выплат со стороны нефтегазового сектора. Это будет возможно благодаря недавнему решению ОПЕК+ дополнительно сократить добычу сырья, а также из-за изменения налогообложения в нефтяном секторе.
Также поддержку нацвалюте окажут сохранение профицитного текущего счета платежного баланса, интервенции в рамках бюджетного правила, жесткие ограничения на движение капитала и ожидаемое повышение ключевой ставки с текущих 7,5 до 9% к концу года для сдерживания инфляции, уверен Михаил Васильев.
Колебания курса рубля также ограничит разрабатываемый ЦБ и Минфином механизм, предусматривающий лимит закупки валюты на внутреннем рынке в ходе крупных сделок по продаже иностранного бизнеса в РФ, добавил Александр Потавин из «Финама». В крымском РНКБ считают, что меры, направленные на ограничение влияния разовых сделок по продаже активов иностранных инвесторов, уже показали свою эффективность.
Эксперты считают, что использование валюты для диверсификации личных сбережений — правильный подход. По мнению Константина Асатурова, россиянам следует держать где-то треть свободных денег в рублях, а остальные — в иностранных единицах, поделив их поровну на «дружественные» и «недружественные». Также важно хранить средства в разных инфраструктурах — российской и зарубежной.