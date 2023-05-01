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По осени посчитали: рублю прописали укрепление к сентябрю до 77 за доллар

Что сыграет в пользу нацвалюты и в чем в таких условиях лучше держать деньги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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К осени 2023-го средняя стоимость доллара в паре с рублем может колебаться в диапазоне 77–80, следует из консенсус-прогноза «Известий». Нацвалюту поддержит рост цен на нефть, восстановление экспорта, а следовательно — и поступлений в бюджет. В то же время давление на курс может оказать обострение геополитической ситуации, ужесточение санкций, а также расширение дефицита казны.

Позитивный посыл

После весенних минимумов в ближайшие месяцы рубль начнет укрепляться, к сентябрю средний курс будет колебаться в диапазоне 77,4–80,3 за доллар, 87–90,5 — за евро, 11,5–12,1 — за юань. Таковы результаты консенсус-прогноза опрошенных «Известиями» экспертов из ведущих финансовых институтов.

Сейчас пара USD/RUB находится в узком коридоре и до 3 мая может держаться на уровнях в 80–83 руб./$ — пока американский регулятор не объявит решение о процентных ставках, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По ее мнению, с высокой вероятностью Федрезерв повысит показатель только на 0,25 п.п. (до диапазона 5–5,25%), а в июне — оставит ее без изменения.

Здание ФРС США

Здание ФРС США

Фото: Global Look Press/Xinhua/Liu Jie

При этом, если риторика ФРС смягчится, для доллара это станет негативным сигналом, и рубль летом может закрепиться в коридоре 77–81 за «американца», подчеркнула Наталья Мильчакова. До осени для курса будет важна информация о нефтегазовых доходах госбюджета, а также об инфляции. При этом если в мае и летом геополитический фон по-прежнему останется напряженным, то в ближайшие четыре месяца валюта США может колебаться в рамках 77–84 за российскую, ЕС — 87–94, КНР — 11,5–12,3, оценила аналитик.

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Как снижение разницы между экспортом и импортом повлияет на курс рубля

Во II квартале рубль к доллару будет торговаться вблизи нынешних уровней, при этом есть некоторый потенциал укрепления российской валюты уже в ближайшее время, согласен старший аналитик УК «Первая» Владислав Данилов.

Период адаптации российской экономики и сырьевых экспортеров к санкциям займет еще около месяца, после чего ситуация с притоком иностранных денег в страну может улучшиться. В этом случае рубль стабилизируется и немного укрепится летом, считает аналитик группы «Финам» Александр Потавин. По его оценкам, к сентябрю стоимость американской валюты будет в районе 75–83, европейской — 85–92, китайской — 11,2–12,2.

доллар
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Против рубля уже в мае может начать играть сезонность: спрос на иностранные деньги традиционно возрастает к лету, в том числе они требуются для зарубежного туризма, напомнил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. К концу же сезона этот фактор будет сходить на нет. По прогнозам эксперта, курс к осени окажется недалек от нынешних уровней: 82 за доллар, 90 за евро и 11,8 за юань.

На фоне роста цен на Urals нацвалюта к сентябрю может укрепиться до 78–79 за доллар, согласна главный экономист «БКС Мир инвестиций» Наталья Лаврова. Она пояснила: в пользу усиления выступит некоторое восстановление экспорта. Также ожидается, что импорт уже не будет расти такими темпами, как сейчас.

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Сложности прогноза

Факторы, которые влияют на курс нацвалюты, сейчас стали чуть менее наблюдаемыми, считает директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. Например, прежние ценовые котировки эталонных сортов слабее коррелируют с экспортной выручкой от нефти и газа — по каким ценам поставляется российская нефть становится известно косвенно и с большим лагом. То же в целом касается и импорта товаров, пояснил он. Кроме того, стали менее прозрачны доли зарубежной выручки, которые компании заводят на внутренний рынок.

нефть
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

На рубль в ближайшие месяцы в основном будут влиять динамика сырьевых цен, экспорта и импорта, нефтегазовых доходов госказны, расширения бюджетного дефицита, а также геополитика, отметил Михаил Васильев из Совкомбанка. Он добавил: стоит учесть и риски скатывания мировой экономики в рецессию в 2023-м. В случае серьезных потрясений наподобие 2008 года цена Brent может упасть до $40–50 за баррель и ниже.

— И всё же сейчас ожидается преобладание факторов, предполагающих укрепление рубля, и возврат курса к уровням 75–80 за доллар в ближайшей перспективе, — подчеркнул управляющий директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константин Асатуров. — Какие-либо новые события или непредвиденные факторы могут серьезно изменить этот прогноз, например, неожиданный сильный рост госрасходов или усиление напряженности в геополитике.

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Эксперт отметил, что в пользу рубля сыграет то, что бюджет РФ будет получать всё больше выплат со стороны нефтегазового сектора. Это будет возможно благодаря недавнему решению ОПЕК+ дополнительно сократить добычу сырья, а также из-за изменения налогообложения в нефтяном секторе.

опек
Фото: REUTERS/Ramzi Boudina

Также поддержку нацвалюте окажут сохранение профицитного текущего счета платежного баланса, интервенции в рамках бюджетного правила, жесткие ограничения на движение капитала и ожидаемое повышение ключевой ставки с текущих 7,5 до 9% к концу года для сдерживания инфляции, уверен Михаил Васильев.

Колебания курса рубля также ограничит разрабатываемый ЦБ и Минфином механизм, предусматривающий лимит закупки валюты на внутреннем рынке в ходе крупных сделок по продаже иностранного бизнеса в РФ, добавил Александр Потавин из «Финама». В крымском РНКБ считают, что меры, направленные на ограничение влияния разовых сделок по продаже активов иностранных инвесторов, уже показали свою эффективность.

Эксперты считают, что использование валюты для диверсификации личных сбережений — правильный подход. По мнению Константина Асатурова, россиянам следует держать где-то треть свободных денег в рублях, а остальные — в иностранных единицах, поделив их поровну на «дружественные» и «недружественные». Также важно хранить средства в разных инфраструктурах — российской и зарубежной.

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