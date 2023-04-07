 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
МО РФ заявило о риске распространения опасных патогенов из биолабораторий США
Мир
Okaz: Россия сокрушит НАТО в случае продолжения экспансии альянса
Мир
НАТО подготовит новую архитектуру безопасности на восточном фланге
Общество
Родители выпившего щелочь ребенка решили наказать руководство детсада
Общество
Правительство одобрило эксперимент по онлайн-продаже российского вина
Общество
Число пострадавших от удара ВСУ по Донецку увеличилось до 16
Мир
Экс-разведчик США Риттер посоветовал иностранным наемникам покинуть Украину
Мир
Трамп назвал администрацию Байдена самой некомпетентной в истории США
Экономика
Решетников допустил дальнейшее снижение безработицы в России
Общество
Арестованный в РФ журналист Гершкович отверг обвинение в шпионаже в пользу США
Мир
В Саудовской Аравии предсказали поражение НАТО от России
Общество
Суд арестовал треш-блогера Серова до 5 июня
Мир
В Швеции четырех человек задержали по подозрению в подготовке теракта
/

Рост принял: рубль может протестировать уровень 85 за доллар

Какие факторы давят на нацвалюту и способны ли цены на нефть вернуть курс к прежним значениям
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рубль в ближайшее время может протестировать уровень 85 за доллар, полагают опрошенные «Известиями» аналитики. На ослабление российской валюты влияет целый ряд факторов в виде роста трат бюджета, сокращения поступления иностранной валюты в страну, а также спроса на доллары в свете ухода зарубежных компаний из РФ. Однако, по мнению экспертов, цикл снижения курса нацвалюты может завершиться с ростом цен на нефть и началом нового налогового периода. К концу месяца стоит ждать возвращения доллара в район 77–79 рублей, евро — 85–87, а юаня — ближе к 11,5, ожидают участники рынка.

Комплекс факторов

В ходе торгов пятницы, 7 апреля, рубль в моменте подешевел к доллару до отметки 83,5, а к евро — до 91,3. В результате российская валюта потеряла почти 1,9 рубля к американской и европейской от уровня закрытия предыдущих торгов и снова обновила годовой минимум с апреля прошлого года. После полудня она отыграла часть потерь, торгуясь близ отметок 81 руб./$ и 88 руб./€. Причиной стали сообщения Минфина об исполнении госбюджета за I квартал этого года и сокращении дефицита, что немного укрепило нацвалюту. К 18:40 мск она стоила 81,09 и 88,86 соответственно.

деньги рубли валюта
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Нынешнее падение курса рубля обусловлено сочетанием сразу нескольких дестабилизирующих факторов, отметил аналитик группы «Финам» Александр Потавин. Прежде всего речь идет о следствии слабых цен на нефть в начале года и сокращении объемов поступающей валюты в страну. Сказывается и спекулятивный спрос россиян на иностранные денежные средства, добавил он. В совокупности эти факторы привели в начале апреля к полноценному валютному кризису — к состоянию рынка, когда сочетание сразу нескольких локальных негативных факторов вызывает значительное отклонение курса от фундаментально обоснованного уровня, считает специалист.

По мнению инвестиционного стратега «БКС Мир инвестиций» Александра Бахтина, базовые причины снижения рубля заключаются в резком увеличении расходов бюджета, вызванном геополитической необходимостью, а также в ухудшении ситуации с платежным балансом. Последнее связано с уменьшением объемов поступающей в страну валютной экспортной выручки из-за санкций, дисконта на поставляемое за рубеж сырье, а также добровольным сокращением РФ добычи нефти, пояснил он. На фоне негативной конъюнктуры для российской валюты с начала апреля выросла и активность спекулянтов, играющих на понижение рубля, вследствие чего волатильность курса значительно возросла, добавил он.

обмен валют
Фото: TASS/EPA/ANATOLY MALTSEV

Кроме основных факторов на курс влияют крупные сделки отечественных компаний по покупке у иностранцев их российских активов — они создали высокий спрос на доллар. В совокупности эти факторы и привели к такому падению нацвалюты, которое мы наблюдаем, — подчеркнул член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.

Дисбаланс спроса и предложения валюты на рынке играет основную роль в ослаблении рубля на этой неделе, согласен главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По его словам, интерес к инвалюте в моменте возрос сразу по нескольким причинам. А именно из-за повышения спроса на нее со стороны импортеров, продажи зарубежными компаниями своего бизнеса в РФ и конвертации ими рублей в доллары, а также активизации россиян перед майскими праздниками. Вместе с тем стоит учесть, что в начале месяца экспортеры продают меньше валюты, чем в конце — в период уплаты налогов.

юань деньги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Юань укрепляется к рублю на фоне аналогичных процессов в парах USD/RUB и EUR/RUB, подчеркнула ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Она отметила, что китайская валюта впервые с апреля 2022-го достигла отметки 12 и даже немного ее превысила. Резкий рост ее курса к рублю обусловлен тем, что именно с 7 апреля Минфин начал сокращать продажи иностранных денежных средств, преимущественно юаня, пояснила эксперт.

Еще один фактор укрепления китайской валюты к российской — дефицит наличного юаня в банках, высокий спрос бизнеса на него в связи с дедолларизацией экономики и одновременным ростом объемов параллельного импорта преимущественно из Китая и других азиатских стран, — рассказала Наталья Мильчакова. — Также на фоне ослабления рубля усиливается спрос населения на наличные юани, которые потом хранятся либо дома, либо в зарубежных банках.

Цикл ослабления

В ближайшее время импульс ослабления рубля выйдет к своим пределам, уверен Александр Бахтин из БКС. По его мнению, доллар в моменте еще может дотянуться до 85 рублей, но более глубокий спад российской валюты видится маловероятным. На рынке сейчас много эмоций и спекулятивных движений, а объективная оценка ситуации подсказывает, что разворот тренда близок и рубль может достаточно быстро отыгрывать потери с учетом сохранения высоких цен на нефть, полагает он.

Просчитать уровни остановки девальвации рубля в нынешних реалиях почти невозможно, считает Александр Потавин из «Финама». Точно так же в марте 2022 года никто не мог поверить, что пара USD/RUB взлетит до 121,5 рубля и потом резко развернется вниз. Обычно фаза ускорения роста курса заключительная, поэтому можно предположить, что в этом цикле курс доллара завершит повышение в районе 83–84 — это значительное отклонение от среднесрочного тренда, добавил он.

валюта доллар
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Россия приняла добровольное решение о сокращении добычи нефти, одновременно страны ОПЕК+ снизили квоты на производство сырья. А США продали серьезный объем из состава стратегических резервов, теперь его нужно восполнить. В комплексе эти факторы сокращают предложение нефти и отражают дополнительный спрос на энергоносители. Также экономика Китая открылась, что тоже хорошо для цен на черное золото. Так как чем выше его стоимость, тем больше нефтяники уплачивают налога. Это уже благоприятно для рубля, — отметил аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.

— Кроме того, во второй половине апреля экспортеры будут продавать валюту для прохождения налогового периода. К концу месяца стоит ждать возвращения доллара в район 77–79 рублей, евро — 85–87, юаня — ближе к 11,5, — оценил Александр Бахтин.

В целом волатильность нацвалюты остается в рамках нормы, сейчас нет особого всплеска, курс рыночный и поэтому вмешательство властей не требуется, считает Михаил Васильев из Совкомбанка. Однако риски усиления девальвационных и инфляционных ожиданий способны привести к тому, что финансовый блок может задействовать по крайней мере словесные интервенции, чтобы успокоить граждан и бизнес.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023