Рост принял: рубль может протестировать уровень 85 за доллар

Рубль в ближайшее время может протестировать уровень 85 за доллар , полагают опрошенные «Известиями» аналитики. На ослабление российской валюты влияет целый ряд факторов в виде роста трат бюджета, сокращения поступления иностранной валюты в страну, а также спроса на доллары в свете ухода зарубежных компаний из РФ. Однако, по мнению экспертов, цикл снижения курса нацвалюты может завершиться с ростом цен на нефть и началом нового налогового периода. К концу месяца стоит ждать возвращения доллара в район 77–79 рублей, евро — 85–87, а юаня — ближе к 11,5 , ожидают участники рынка.

Комплекс факторов

В ходе торгов пятницы, 7 апреля, рубль в моменте подешевел к доллару до отметки 83,5, а к евро — до 91,3 . В результате российская валюта потеряла почти 1,9 рубля к американской и европейской от уровня закрытия предыдущих торгов и снова обновила годовой минимум с апреля прошлого года. После полудня она отыграла часть потерь, торгуясь близ отметок 81 руб./$ и 88 руб./€. Причиной стали сообщения Минфина об исполнении госбюджета за I квартал этого года и сокращении дефицита, что немного укрепило нацвалюту. К 18:40 мск она стоила 81,09 и 88,86 соответственно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Нынешнее падение курса рубля обусловлено сочетанием сразу нескольких дестабилизирующих факторов , отметил аналитик группы «Финам» Александр Потавин. Прежде всего речь идет о следствии слабых цен на нефть в начале года и сокращении объемов поступающей валюты в страну. Сказывается и спекулятивный спрос россиян на иностранные денежные средства , добавил он. В совокупности эти факторы привели в начале апреля к полноценному валютному кризису — к состоянию рынка, когда сочетание сразу нескольких локальных негативных факторов вызывает значительное отклонение курса от фундаментально обоснованного уровня, считает специалист.

По мнению инвестиционного стратега «БКС Мир инвестиций» Александра Бахтина, базовые причины снижения рубля заключаются в резком увеличении расходов бюджета, вызванном геополитической необходимостью , а также в ухудшении ситуации с платежным балансом. Последнее связано с уменьшением объемов поступающей в страну валютной экспортной выручки из-за санкций, дисконта на поставляемое за рубеж сырье, а также добровольным сокращением РФ добычи нефти , пояснил он. На фоне негативной конъюнктуры для российской валюты с начала апреля выросла и активность спекулянтов, играющих на понижение рубля, вследствие чего волатильность курса значительно возросла, добавил он.

Фото: TASS/EPA/ANATOLY MALTSEV

— Кроме основных факторов на курс влияют крупные сделки отечественных компаний по покупке у иностранцев их российских активов — они создали высокий спрос на доллар . В совокупности эти факторы и привели к такому падению нацвалюты, которое мы наблюдаем, — подчеркнул член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.

Дисбаланс спроса и предложения валюты на рынке играет основную роль в ослаблении рубля на этой неделе , согласен главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По его словам, интерес к инвалюте в моменте возрос сразу по нескольким причинам. А именно из-за повышения спроса на нее со стороны импортеров, продажи зарубежными компаниями своего бизнеса в РФ и конвертации ими рублей в доллары, а также активизации россиян перед майскими праздниками. Вместе с тем стоит учесть, что в начале месяца экспортеры продают меньше валюты, чем в конце — в период уплаты налогов.

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Юань укрепляется к рублю на фоне аналогичных процессов в парах USD/RUB и EUR/RUB , подчеркнула ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Она отметила, что китайская валюта впервые с апреля 2022-го достигла отметки 12 и даже немного ее превысила. Резкий рост ее курса к рублю обусловлен тем, что именно с 7 апреля Минфин начал сокращать продажи иностранных денежных средств, преимущественно юаня , пояснила эксперт.

— Еще один фактор укрепления китайской валюты к российской — дефицит наличного юаня в банках, высокий спрос бизнеса на него в связи с дедолларизацией экономики и одновременным ростом объемов параллельного импорта преимущественно из Китая и других азиатских стран, — рассказала Наталья Мильчакова. — Также на фоне ослабления рубля усиливается спрос населения на наличные юани, которые потом хранятся либо дома, либо в зарубежных банках.

Цикл ослабления

В ближайшее время импульс ослабления рубля выйдет к своим пределам , уверен Александр Бахтин из БКС. По его мнению, доллар в моменте еще может дотянуться до 85 рублей, но более глубокий спад российской валюты видится маловероятным . На рынке сейчас много эмоций и спекулятивных движений , а объективная оценка ситуации подсказывает, что разворот тренда близок и рубль может достаточно быстро отыгрывать потери с учетом сохранения высоких цен на нефть, полагает он.

Просчитать уровни остановки девальвации рубля в нынешних реалиях почти невозможно, считает Александр Потавин из «Финама». Точно так же в марте 2022 года никто не мог поверить, что пара USD/RUB взлетит до 121,5 рубля и потом резко развернется вниз. Обычно фаза ускорения роста курса заключительная, поэтому можно предположить, что в этом цикле курс доллара завершит повышение в районе 83–84 — это значительное отклонение от среднесрочного тренда , добавил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Россия приняла добровольное решение о сокращении добычи нефти, одновременно страны ОПЕК+ снизили квоты на производство сырья. А США продали серьезный объем из состава стратегических резервов, теперь его нужно восполнить . В комплексе эти факторы сокращают предложение нефти и отражают дополнительный спрос на энергоносители. Также экономика Китая открылась, что тоже хорошо для цен на черное золото . Так как чем выше его стоимость, тем больше нефтяники уплачивают налога. Это уже благоприятно для рубля, — отметил аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.

— Кроме того, во второй половине апреля экспортеры будут продавать валюту для прохождения налогового периода. К концу месяца стоит ждать возвращения доллара в район 77–79 рублей, евро — 85–87, юаня — ближе к 11,5, — оценил Александр Бахтин.