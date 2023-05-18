Сиань по себе: как Китай привечает Центральную Азию

В Сиане, откуда некогда брал начало древний Шелковый путь, 18 мая откроется первый саммит лидеров Китая и центральноазиатских государств. Одна из главных задач — подстегнуть торговлю и продвинуть «Пояс и путь», в котором все пять стран региона уже участвуют. Кроме того, по итогам встреч лидеры планируют подписать некий «политический документ», который заложит основу на дальнейшие десятилетия. На Западе это мероприятие по традиции интерпретировали в качестве стремления Китая переиграть союзную ему Россию в Центральной Азии. Однако опрошенные «Известиями» эксперты заверили: во многом Москва и Пекин действуют в регионе в связке и скорее сотрудничают, нежели соперничают за влияние.

Китайская символичность

Саммит лидеров Китая и пяти центральноазиатских стран — Казахстана, Киргизии, Туркмении, Таджикистана и Узбекистана — станет первым крупным дипломатическим мероприятием, которое КНР примет у себя в этом году, и первой личной встречей глав всех шести государств за 31 год с тех пор, как КНР установила дипломатические отношения с этими странами.

Разумеется, Пекин и раньше активно сотрудничал с пятеркой государств Центральной Азией, но такие интеракции носили преимущественно двусторонний характер, либо взаимодействие шло в рамках многосторонних структур, например, по линии ШОС. И тот факт, что нынешний саммит 18-19 мая оказался посвящен сотрудничеству между КНР и всеми странами региона разом, да еще и впервые на уровне глав государств, придает мероприятию особое значение, хором отмечали в преддверии него китайские эксперты.

Определенная символичность оказалась и в месте проведения саммита. Его решили устроить в городе Сиане, который был отправной точкой древнего Шелкового пути, — сети евразийских торговых маршрутов во II веке до нашей эры. В XXI веке Китай и Евразия оказались связаны китайским мегапроектом «Пояс и Путь», участниками которого стали все пять центральноазиатских республик. И в канун нынешнего саммита в знак дальнейшего улучшения транспортного сообщения и содействия экономическим и торговым обменам между Пекином и странами Центральной Азии было объявлено об открытии новых авиамаршрутов — из Сианя в Душанбе и Ашхабад.

В этом году «Пояс и путь», идея которого, к слову, была представлена миру председателем Си Цзиньпином в Казахстане, отметит свою десятую годовщину. При этом за прошедшее десятилетие страны региона успели воплотить в жизнь многие проекты. К ним, например, можно отнести газопровод Китай — Центральная Азия (идущий по территории Туркменистана, Узбекистана и Казахстана), нефтепровод Китай — Казахстан, автомобильную дорогу Китай — Киргизия — Узбекистан и автодорогу Китай — Таджикистан. Безусловным успехом на этом пути стал и железнодорожный экспресс Китай — Европа, курсирующий через Центральную Азию.

По данным министерства коммерции КНР, в 2022 году товарооборот между Китаем и странами Центральной Азии достиг рекордно высокого уровня в $70,2 млрд, а совокупный оборот завершенных китайских инвестиционных проектов в пяти странах ЦА составил $63,9 млрд. Но в Пекине решили не останавливаться на достигнутом. Еще в январе Си Цзиньпин заявил, что планирует довести инвестиции в регион до $70 млрд ежегодно. И, как ожидается, на саммите в Сиане лидеры обсудят новые соглашения в сфере инфраструктуры и торговли, чтобы обеспечить исполнение этих планов на практике.

Эффект синергии

Разумеется, участники не обойдут вниманием и политические вопросы. В частности, на предваряющей лидерское мероприятие встрече глав МИДов шести стран в апреле руководитель китайского внешнеполитического ведомства Цинь Ган заявил: Пекин намерен сотрудничать со странами Центральной Азии, чтобы добиться урегулирования украинского кризиса. Кроме того, незадолго до встречи представитель МИД КНР анонсировал, что по итогам мероприятия в Сиане будет подписан «важный политический документ», который наметит новый план отношений КНР и Центральной Азии на ближайшие годы.

По словам замдиректора Института исследований глобального управления при Шанхайском институте международных исследований Чжао Луна, для Пекина страны региона остаются не только важными и прагматичными торговыми партнерами, но и рубежом поддержания безопасности и стабильности в западной части Китая и основными участниками борьбы с тремя «силами зла» (терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом).

— Важной темой станет и повышение энергетической безопасности и безопасности цепочки поставок за счет сотрудничества между Китаем и Центральной Азией, включая ускорение строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, строительство линии D газопровода Китай — Центральная Азия, что позволит адаптироваться к изменениям в глобальной системе энергоснабжения и спроса на энергоносители и производственной цепочке, вызванным украинским кризисом, — заметил эксперт.

Кроме того, по его словам, на повестке наверняка будут и вопросы увеличения масштабов расчетов в юанях в конкретных областях, вроде энергетики и поставок зерновых, что сыграет ключевую роль в продвижении финансового сотрудничества между сторонами.

За активизацией сотрудничества Пекина с регионом, разумеется, будут внимательно следить и на Западе, который в последнее время сам стал наращивать усилия по наведению мостов с регионом. При этом одним из самых бросающихся в глаза нарративов стала мысль о том, что экспансия Китая в Центральную Азию — это попытка конкурировать с влиянием там России.

Впрочем, в КНР с этим неизменно спорят.

— Западные СМИ не только пытаются демонизировать сотрудничество Китая со странами Центральной Азии, но и выдумывают, что КНР стремится заменить влияние РФ в этом регионе, что фактически вбивает клин в китайско-российские отношения, — подчеркнул Чжао Лун.

По его словам, долгое время обе страны играли в Центральной Азии взаимодополняющие роли — поставщика безопасности и движущей силы экономического развития, и эта базовая логика не изменилась.

— По мнению Китая, помимо связей в области безопасности, основанных на ОДКБ, страны ЦА поддерживают тесные исторические, этнические и культурные связи с Россией, и эти отношения не могут быть заменены другими странами. Кроме того, КНР и РФ активно обмениваются мнениями на двусторонних и многосторонних платформах, чтобы гарантировать, что обе стороны смогут использовать свои соответствующие преимущества для достижения синергетического эффекта на развитие в регионе, — резюмировал китайский эксперт.

Схожего мнения придерживается и заведующая сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Дина Малышева. По ее словам, разговоры о том, что Китай вытесняет Россию из ЦА, идут с тех пор, как Пекин начал позиционировать себя как значимого игрока в мировой политике и экономике. Но это пропагандистское клише не имеет ничего общего с реальностью.

— Страны региона придерживаются политики многовекторности и ориентируются на разные центры силы в экономическом плане. И они заинтересованы в том, чтобы не дать никакому центру доминировать в их политике и экономике. Сегодня у ЦА и России достаточно высокая степень экономического взаимодействия, и нельзя сказать, что Китай на этом поле обскакал Россию, — пояснила эксперт.

Дина Малышева также напомнила, что у двух стран есть договоренность о сопряжении их экономических проектов в регионе — «Пояса и Пути» с интеграционным объединением ЕАЭС. Кроме того, главный интерес Китая — использование территории центральноазиатских стран для транзита своих товаров в Европу. И совершенно очевидно, что без России Пекину эту задачу не решить.