Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков заявил об отсутствии предпосылок для урегулирования конфликта на Украине
Армия
«Известия» показали работу добровольческого отряда «Барс-12» в Лисичанске
Общество
Беженец из Артемовска рассказал о разрушении города боевиками ВСУ
Мир
Премьер Госсовета КНР встретил Мишустина в Доме народных собраний в Пекине
Армия
Офицер ВС РФ рассказал о жестокости ВСУ по отношению к жителям Артемовска
Мир
NYT узнала о поддержке диверсии в Белгородской области со стороны ВСУ
Мир
Песков сообщил о согласовании дат визита Путина в Китай
Армия
ЗРК С-350 «Витязь» впервые сбил самолеты ВСУ в автоматическом режиме
Армия
Российские военные сбили украинский Ми-8 из «Иглы» в районе Лозовой
Мир
Мишустин заявил о работе КНР и РФ над общими договоренностями
Армия
АПЛ «Генералиссимус Суворов» совершит переход на Тихоокеанский флот
Армия
Бойцы ЗВО сбили дроны ВСУ с помощью стрелкового вооружения

Бразилия призвала отказаться от доллара и создать единую валюту БРИКС

AgoraVox: Бразилия предлагает отказаться от доллара из-за антироссийской политики США
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бразилия выступает за создание единой валюты БРИКС (межгосударственное объединение, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР.) в качестве замены американскому доллару. Об этом 22 мая сообщил обозреватель AgoraVox Александр Лемуан.

Он выделил два основных фактора, побуждающих к поиску альтернативных решений для межгосударственных расчетов: присоединение к БРИКС новых стран и агрессивная экономическая политика Вашингтона.

«Расширение круга участников многостороннего сотрудничества усложняет поиск компромиссов при использовании национальных валют. А использование доллара становится нежелательным из-за ужесточения санкционной политики США в отношении двух основных стран БРИКС — России и Китая», — отметил автор публикации.

Кроме того, зависимость от доллара чревата негативными последствиями на фоне попыток США по аккумулировать долларовую ликвидность за пределами страны, добавил Лемуан.

Помимо Бразилии, инициативу о введении общей валюты активно поддерживает ЮАР.

Резерв на будущее: когда появится новая доминирующая валюта
В числе наиболее вероятных претендентов — китайский юань и гонконгский доллар

Между тем 23 мая финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Сергей Чеврычкин рассказал «Известиям», что считает удачным предложение «Росконгресса» сделать Новый банк развития альтернативой Международному валютному фонду (МВФ) для стран БРИКС.

Ранее, 6 апреля, директор управления продаж и клиентского обслуживания инвестиционной компании Fontvielle Руслан Спинка выразил мнение, что вероятность постепенного отказа стран БРИКС от доллара во внешнеторговой деятельности очень высокая. Альтернативой доллару во внешнеторговой деятельности стран союза может быть в первую очередь юань, уточнил он.

До этого, 28 февраля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с «Известиями» отметил, что в мире идет процесс дедолларизации, страны стали «больше опираться на свои национальные валюты».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023