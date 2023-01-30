Монетный приоритет: для чего участникам БРИКС потребовалась единая валюта

В ближайшей перспективе БРИКС, скорее всего, не удастся обрести независимость от доллара путем создания общей валюты. Об этом «Известиям» заявили опрошенные эксперты, указав на отсутствие единой концепции отказа от денежной единицы США в торговле. На прошлой неделе Аргентина и Бразилия запустили разработку общей валюты Sur. Это актуализировало дискуссию о необходимости создать единую валюту для стран — участниц БРИКС. О том, почему процесс обещает стать непростым и каким странам-участницам, включая Россию, сейчас это интересно, — в материале «Известий».

Не питают иллюзий

О создании региональной валюты для взаимных расчетов под названием Sur (от исп. — юг) лидеры Аргентины и Бразилии объявили на прошлой неделе. Статья за авторством глав этих двух государств Альберто Фернандеса и Лулы да Силвы с анонсом инициативы появилась в газете Perfil в преддверии саммита Сообщества латиноамериканских и карибских государств (CELAC). Лидеры пригласили присоединиться к проекту и другие страны региона — Лула да Силва, в свою очередь, заявил о необходимости расширить эту инициативу до уровня БРИКС и МЕРКОСУР.

«Если бы всё зависело от меня, мы бы всегда торговали с другими странами в национальных валютах, чтобы не зависеть от доллара. Почему бы не попытаться создать общую валюту для стран МЕРКОСУР или для стран БРИКС?» — сказал он в ходе совместной пресс-конференции с президентом Аргентины 23 января.

Справка «Известий» МЕРКОСУР — общий рынок стран Южной Америки, экономическое и политическое соглашение между Аргентиной, Бразилией, Уругваем, Парагваем и Венесуэлой (членство приостановлено). Чили, Колумбия, Эквадор, Перу, Гайана и Суринам в настоящее время имеют статус ассоциированных членов МЕРКОСУР. Мексика и Новая Зеландия — официальные наблюдатели. CELAC — крупнейшее объединение стран Латинской Америки и Карибского бассейна, охватывающее 33 государства (все страны Западного полушария, кроме США и Канады).

Россия, провозгласившая курс на борьбу за многополярный мир, не оставила это заявление без внимания. Глава ведомства Сергей Лавров, находясь с визитом в Анголе, сказал, что создание собственной валюты в рамках БРИКС будет обсуждаться на саммите объединения в конце августа. Он уточнил, что на встречу также приглашены и африканские страны. О том, что организация прорабатывает вопрос создания новой международной валюты на основе валют государств-членов, еще в июне 2022 года сообщал российский президент Владимир Путин.

Тем не менее, как отмечают опрошенные «Известиями» эксперты, оснований полагать, что общая валюта появится у организации в ближайшее время, пока нет.

— Стоит отметить, что прежде всего речь идет не просто о создании общей валюты, а скорее о соглашении, которое позволило бы его участникам вести торговлю, не прибегая к доллару. То есть избежать конвертации местной валюты в американскую, осуществляя расчеты с другой страной, — пояснил «Известиям» доцент Института социальных и политических исследований Государственного университета Рио-де-Жанейро (UERJ) Жуан Ферес Джуниор.

Президент латиноамериканского аналитического центра CRIES (Буэнос-Айрес) Андрес Сербин считает более передовой идею создания единой валюты для евразийского региона в рамках ШОС.

— Реализация этой идеи в БРИКС более сложная. Если страны-члены будут продвигаться в этом вопросе, то очень медленно — из-за существующей асимметрии между экономиками нынешних участников, а также из-за присоединения новых (Аргентина и Иран подали заявки на вступление в 2022 году. — «Известия»), — сказал «Известиям» эксперт.

В настоящее время, по его мнению, несмотря на стремление к независимости, предложение о создании единой валюты для расчетов между Аргентиной и Бразилией, которая позже будет распространена на остальную Латинскую Америку, выглядит неосуществимым.

— Это и отсутствие согласованной макроэкономической политики, и тот факт, что обе страны работают в долларовой зоне, — заключил эксперт.

В британской FT ранее отмечали: в случае успеха валютный союз Латинской Америки сможет занять второе место после евро, завладев 5% мирового ВВП. Однако министр экономики Аргентины Серхио Масса сообщил изданию, что у него нет иллюзий по поводу сроков перехода на единую валюту — той же Европе потребовалось на это 35 лет.

Выгодный сосед

Пока благоприятной экономической ситуацией Буэнос-Айрес похвастаться не может. Второе по территории государство в Латинской Америке не первый год занимает лидирующую позицию в списке стран с самой высокой инфляцией. Согласно данным Института статистики и переписи страны, по итогам прошлого года она поднялась до рекордных с 1991 года 94,8%. Захочет ли садиться с ней в одну лодку такой сильный представитель БРИКС, как, например, Китай — большой вопрос.

Жуан Ферес Джуниор считает, что «такая смена парадигмы» не отвечает интересам КНР». По его мнению, сейчас «китайская экономика во многом зависит от США и от доллара».

В 2022 году товарооборот Китая с РФ вырос на 29,3%, достигнув $190 млрд. И хотя прирост товарооборота с США составил всего 0,6%, общий показатель куда выше — $759,43 млрд. В тройке основных торговых партнеров КНР оказались страны АСЕАН, ЕС и США.

— Китай, как и другие члены БРИКС, ратует за большую независимость своей финансовой политики от доллара. Однако единая валюта будет создана не скоро и, вероятнее всего, пойдет по пути формирования корзины валют с лидирующим весом юаня. Готов ли Китай возложить на себя бремя модератора международных финансовых процессов? Будет ли юань по-прежнему послушен управлению со стороны китайских госорганов? И будет ли достигнуто единство в БРИКС по вопросу о том, чью валюту считать опорной? Переговоры по этим вопросам будут сложными, — подчеркнула ведущий научный сотрудник центра «Россия, Китай, мир» ИКСА РАН Елена Сафронова.

У БРИКС пока нет единой концепции отказа от доллара в торговле, добавила эксперт. Расходятся члены организации и в оценке срочности такого шага — многие продолжают хранить активы в американской валюте и ее ослабление может быть им невыгодно.

— Тот факт, что активы Нового банка развития и пула резервных валют БРИКС номинируются в долларах, тоже говорит о том, что пока о долларе забыть непросто. Учитывая, что некоторые страны БРИКС остерегаются выпадать из финансовой системы, пока еще управляемой США, процессы создания альтернативной бриксовской валюты не будут быстрыми, — добавила Елена Сафронова.

Пока же, по ее мнению, оптимальным представляется путь дальнейшего расширения расчетов в национальных валютах напрямую, то есть минуя стадию конвертации в доллары. Дальше, возможно, придет время и для создания наднациональных альтернативных валют, когда все страны БРИКС будут к этому концептуально и материально готовы, заключила эксперт.

К слову, в самой Латинской Америке идею Бразилии и Аргентины не все восприняли с энтузиазмом. Так, мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор на саммите CELAC заявил, что его страна, будучи второй по величине экономикой в регионе после Бразилии, к инициативе не присоединится. При этом у Мехико, подчеркнул он, «есть много причин» продолжать поддерживать доллар в качестве ориентира.