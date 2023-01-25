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Лавров анонсировал переговоры о создании валюты в рамках БРИКС

Глава МИД России Лавров: в августе будет обсуждаться создание собственной валюты в рамках БРИКС
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Фото: РИА Новости/МИД РФ
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Глава МИД России Сергей Лавров 25 января сообщил, что инициатива о создании валюты БРИКС будет обсуждаться на саммите в ЮАР в августе.

«Именно в этом направлении идут инициативы <...> о необходимости подумать о создании собственных валют в рамках БРИКС, в рамках сообщества латиноамериканских и карибских государств», — сообщил он журналистам по итогам переговоров с президентом Анголы.

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Он добавил, что на саммит в ЮАР пригласят и группу африканских стран.

БРИКС (сокращение от Brazil, Russia, India, China и South Africa) — это межгосударственное объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.

На прошлой неделе газета Financial Times со ссылкой на чиновников сообщила, что Аргентина и Бразилия в скором времени объявят о начале подготовки к созданию единой валюты. Кроме того, отмечается, что и другим странам Латинской Америки предложат присоединиться к проекту.

В начале января агентство Bloomberg сообщило, что власти КНР принимают всё больше мер, которые позволят стране впоследствии отказаться от использования доллара.

В конце ноября в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) выступили за создание универсальной платежной системы, предполагающей выпуск общей платежной карточки (БРИКС + ЕАЭС), объединяющей национальные системы Китая (Union Pay), Индии (RuPay), Бразилии (Elo), государств — членов ЕАЭС («Мир», «Белкарт» и т.д.).

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