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FT сообщила о работе Аргентины и Бразилии над созданием единой валюты

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Фото: TASS/Zuma
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Аргентина и Бразилия в скором времени объявят о начале подготовки к созданию единой валюты. Об этом 22 января сообщает газета Financial Times со ссылкой на чиновников.

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При этом, по словам министра экономики Аргентины Серджио Масса, планируется «начать изучать параметры», которые необходимы для реализации валюты.

Издание утверждает, что другим странам Латинской Америки предложат присоединиться к проекту. Официально о создании валюты объявят 22 января во время визита президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в Аргентину.

По словам еще одного источника, переговоры по теме велись достаточно давно, однако их продвижению мешала позиция ЦБ Бразилии, который выступал против. Однако теперь, когда во главе государств стоят политики левых взглядов, реализация идеи снова начала активно обсуждаться.

Газета отметила, что Бразилия предлагает назвать новую валюту «сур».

На данный момент официальной валютой Аргентины является песо, а Бразилии — реал.

8 января агентство Bloomberg сообщило, что власти КНР принимают всё больше мер, которые позволят стране впоследствии отказаться от использования доллара.

Отмечается, что дополнительными стимулирующими факторами для Пекина являются нестабильная обстановка в мире, геополитическая напряженность и подъем враждебности со стороны Вашингтона.

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