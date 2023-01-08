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Bloomberg указало на активное стремление Китая к дедолларизации

Bloomberg указало на активное стремление Китая к дедолларизации

Bloomberg: Китай делает очередной шаг к полному отказу от доллара США
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Фото: Global Look Press/Michael Kappeler
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Власти КНР принимают всё больше мер, которые позволят стране впоследствии отказаться от использования доллара. Об этом в четверг, 5 января, сообщил Bloomberg.

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«Последние усилия Китая по расширению интереса к своему внутреннему валютному рынку демонстрируют твердую приверженность укреплению глобальной привлекательности юаня, поскольку Пекин работает над своим подходом к ослаблению гегемонии доллара США», — отмечается в публикации.

В частности, обозреватели обратили внимание на увеличение времени торгов для юаня. Окно для операций с иностранной валютой теперь включает более удобные часы с точки зрения Запада. Этот шаг поддерживает предыдущие инициативы, направленные на продвижение китайской национальной валюты в сделках с крупными экспортерами энергоносителей и сырьевых товаров.

Отмечается, что дополнительными стимулирующими факторами для Пекина являются нестабильная обстановка в мире, геополитическая напряженность и подъем враждебности со стороны Вашингтона. Усиленная интеграция КНР в глобальные финансовые рынки может дополнительно укрепить позиции и независимость республики на международной арене.

Ранее, 3 января, сообщалось, что стремление Китая перейти к расчету в юанях при приобретении нефти у государств Персидского залива ведет к формированию нового международного энергетического порядка. Таким образом, по мнению экспертов, Пекин ускорит процесс дедолларизации на фоне попыток Вашингтона манипулировать с помощью валютных резервов.

25 декабря глава китайского МИД Ван И назвал одним из главных достижений страны в 2022 году успешную борьбу с американской гегемонией. Он подчеркнул, что для этого Китай использовал площадку ООН, где отстаивал собственные национальные интересы, чем привлек на свою сторону немало государств.

15 декабря ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Павел Захаров оценил перспективу дедолларизации экономических отношений Китая и Саудовской Аравии (СА). По его словам, КНР активно заходит на Ближний Восток и готова потеснить США.

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