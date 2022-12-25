В Китае назвали борьбу с гегемонией США своим ключевым успехом

Министр иностранных дел КНР Ван И 25 декабря заявил, что успешная борьба с гегемонией США и противодействие политике силового воздействия Вашингтона стали одним из ключевых достижений дипломатии Китая в 2022 году.

«Китай добился новых успехов в работе, проводимой на уровне Коммунистической партии и всей страны. <...> Мы бесстрашно противостояли политике силового воздействия и гегемонии, нанеся мощный удар по зазнайству антикитайских элементов США и сепаратистам, выступающим за так называемую независимость Тайваня», — сказал он на симпозиуме, посвященном китайской дипломатии.

По словам Ван И, для противодействия США и другим западным странам, Китай успешно использовал площадку ООН, где отстаивал свои национальные интересы. Он отметил, что благодаря этому Пекин смог получить поддержку многих государств.

«Мы представили все успехи, которых добился Китай на практике в области народной демократии, защищая подлинный демократический дух», — добавил глава МИД КНР.

В рамках своего выступления на симпозиуме он также заявил, что китайско-российские отношения крепкие, как монолит, и не меняются под воздействием неустойчивой международной конъюнктуры. По его словам, страны вместе выступают против «гегемонии и новой холодной войны». Кроме того, Ван И отметил, что Пекин и Москва продвигают двустороннее сотрудничество, основанное на взаимных стратегических интересах и обоюдном доверии.

Ранее, 23 декабря, Ван И в ходе телефонного разговора с главой американского Госдепа Энтони Блинкеном призвал США воспринимать всерьез законные опасения Китая относительно Тайваня и прекратить политику сдерживания. Он также указал, что Вашингтону не следует «говорить о сотрудничестве и одновременно с этим наносить удар ножом».

Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй 22 декабря заявил, что гегемонизм и политика силы доживают последние дни, многополярность мира и демократизация международных отношений неизбежно наступят.

20 декабря, постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит заявила, что Вашингтон обеспокоен тем, что Россия и Китай могут обмениваться стратегиями, направленными против единства Североатлантического альянса.

До этого, 2 декабря, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выразил мнение, что США своим неизбирательным применением силы создают хаос по всему миру. По его словам, Вашингтон является мастером дипломатии принуждения: угрозы применения силы, экономические санкции, политическая изоляция.

Председатель КНР Си Цзиньпин 20 ноября в разговоре с президентом США Джо Байденом назвал Тайвань «красной линией» в отношениях двух стран. Он также указал на невозможность признания независимости Тайваня и выразил надежду, что США будут действовать в «соответствии со своими обещаниями и в соответствии с принципом «одного Китая».

Тайвань является частью Китая, но не находится под управлением Пекина. США утверждают, что не оспаривают принадлежность острова КНР, при этом оказывают поддержку тайваньским властям. Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, контакты возобновились в конце 1980-х годов.