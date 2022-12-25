Реклама
Прямой эфир
Армия
В ЛНР сообщили о переброске Киевом новых сил на сватовское направление
Мир
В США признали ошибки по ключевым вопросам за последние 30 лет
Мир
Два автобуса с мигрантами высадили у дома Камалы Харрис в канун Рождества
Мир
Тысячи домов остались без электричества из-за снегопада в Японии
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на востоке Камчатки
Мир
В Китае назвали борьбу с гегемонией США своим ключевым успехом
Наука
В Китае анонсировали высадку тайконавтов на Луну к 2030 году
Происшествия
Пожар произошел в ночном клубе во Владивостоке
Мир
DM узнал о желании британцев отобрать свои дома у украинских беженцев
Общество
Власти Приморья и «Амурский тигр» попросили запретить охоту в районах ЧС
Мир
В Венгрии увидели опасность в росте цен на энергоносители
Мир
Премьер-министр Белоруссии заявил о дефляции в стране

В Китае назвали борьбу с гегемонией США своим ключевым успехом

Глава МИД КНР Ван И назвал борьбу с гегемонией США ключевым успехом китайской дипломатии
0
Фото: Global Look Press/Lev Radin
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр иностранных дел КНР Ван И 25 декабря заявил, что успешная борьба с гегемонией США и противодействие политике силового воздействия Вашингтона стали одним из ключевых достижений дипломатии Китая в 2022 году.

Затаившийся орел: зачем Госдеп построил «Китайский дом»
Отношения США и КНР переходят на новый уровень соперничества

«Китай добился новых успехов в работе, проводимой на уровне Коммунистической партии и всей страны. <...> Мы бесстрашно противостояли политике силового воздействия и гегемонии, нанеся мощный удар по зазнайству антикитайских элементов США и сепаратистам, выступающим за так называемую независимость Тайваня», — сказал он на симпозиуме, посвященном китайской дипломатии.

По словам Ван И, для противодействия США и другим западным странам, Китай успешно использовал площадку ООН, где отстаивал свои национальные интересы. Он отметил, что благодаря этому Пекин смог получить поддержку многих государств.

«Мы представили все успехи, которых добился Китай на практике в области народной демократии, защищая подлинный демократический дух», — добавил глава МИД КНР.

В рамках своего выступления на симпозиуме он также заявил, что китайско-российские отношения крепкие, как монолит, и не меняются под воздействием неустойчивой международной конъюнктуры. По его словам, страны вместе выступают против «гегемонии и новой холодной войны». Кроме того, Ван И отметил, что Пекин и Москва продвигают двустороннее сотрудничество, основанное на взаимных стратегических интересах и обоюдном доверии.

Ранее, 23 декабря, Ван И в ходе телефонного разговора с главой американского Госдепа Энтони Блинкеном призвал США воспринимать всерьез законные опасения Китая относительно Тайваня и прекратить политику сдерживания. Он также указал, что Вашингтону не следует «говорить о сотрудничестве и одновременно с этим наносить удар ножом».

Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй 22 декабря заявил, что гегемонизм и политика силы доживают последние дни, многополярность мира и демократизация международных отношений неизбежно наступят.

20 декабря, постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит заявила, что Вашингтон обеспокоен тем, что Россия и Китай могут обмениваться стратегиями, направленными против единства Североатлантического альянса.

До этого, 2 декабря, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выразил мнение, что США своим неизбирательным применением силы создают хаос по всему миру. По его словам, Вашингтон является мастером дипломатии принуждения: угрозы применения силы, экономические санкции, политическая изоляция.

Председатель КНР Си Цзиньпин 20 ноября в разговоре с президентом США Джо Байденом назвал Тайвань «красной линией» в отношениях двух стран. Он также указал на невозможность признания независимости Тайваня и выразил надежду, что США будут действовать в «соответствии со своими обещаниями и в соответствии с принципом «одного Китая».

Тайвань является частью Китая, но не находится под управлением Пекина. США утверждают, что не оспаривают принадлежность острова КНР, при этом оказывают поддержку тайваньским властям. Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, контакты возобновились в конце 1980-х годов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022