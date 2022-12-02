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В КНР указали на хаос по всему миру из-за применения силы со стороны США

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Фото: Global Look Press/Miroslav Chaloupka
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США своим неизбирательным применением силы создают хаос по всему миру. Об этом заявил на брифинге 2 декабря официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Заслуженное место в рейтинге инноваций

Несколько дней назад генсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на встрече в Румынии обсудил с коллегами по НАТО способы реагирования на вызовы со стороны КНР. В частности, в Вашингтоне указывают на непрозрачное военное развитие Китае и распространение ложной информации Пекином.

Лицзянь указал, что США полны менталитета холодной войны и идеологических предрассудков. Он отметил, что Вашингтон является мастером дипломатии принуждения: угрозы применения силы, экономические санкции, политическая изоляция.

«Именно США создают хаос во всем мире <...> Военные самолеты и корабли США постоянно появляются во всех частях мира <...> Кто в конечном счете подрывает международную и региональную безопасность и стабильность? Правда очевидна с первого взгляда», — сказал Лицзянь.

Он подчеркнул, что Вашингтон должен немедленно прекратить нападки на Пекин. Здоровые и стабильные отношения двух стран требуют совместных усилий, добавил представитель МИД КНР.

В ноябре обозреватель издания Politico Лили Байер писала, что между странами НАТО назревает раскол в вопросе выстраивания отношений с Китаем.

В этом же месяце председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что блоковое противостояние способно лишь помешать мировому прогрессу.

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