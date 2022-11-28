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Politico указало на раскол в НАТО в вопросе политики в отношении КНР

Politico: в НАТО наметилась линия раскола из-за политики в отношении Китая
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cfoto
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Между странами НАТО назревает раскол в вопросе выстраивания отношений с Китаем. Об этом 28 ноября заявила обозреватель издания Politico Лили Байер.

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По ее словам, еще в начале 2022 года участники блока согласились с угрозой, исходящей от КНР, однако до сих пор это заявление не реализовалось в конкретные действия.

Поясняется, что одновременное желание сдержать Пекин и сохранить с ним экономические связи сильно мешает НАТО. Более того, ряд стран, например Венгрия, настроены на сотрудничество с КНР, а ряд государств, даже среди сторонников жесткого подхода, не желают противостояния с Китаем, отмечает Байер.

В материале также приводится заявление постпреда США в НАТО Джулианны Смит, которая считает, что стратегия ее страны может быть совместима с блоком, однако, по ее словам, переход от слов к действиям — долгий и сложный процесс.

Резюмируя, Байер отмечает, что хоть участникам НАТО и удалось прийти к согласию в Мадриде, но все 30 государств имеют 30 разных точек зрения: часть западных стран хочет, чтобы в фокусе находилась Россия, другие же державы опасаются «разгневать» Пекин и подтолкнуть его к Москве.

В середине ноября председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что блоковое противостояние способно лишь помешать мировому прогрессу. По его словам, необходимо содействовать более стойкому глобальному развитию.

13 ноября Си Цзиньпин и президент США Джо Байден встретились перед саммитом G20. Они обсудили разработку принципов, которые позволят предотвратить конфликт между двумя странами.

Ранее, в августе, генконсул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан предупредила США о последствиях конфронтации с Россией и КНР. По ее словам, когда сверхдержавы противостоят друг другу, а не сотрудничают, проигрывают все стороны.

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