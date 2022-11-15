Си Цзиньпин указал на подрыв мирового прогресса из-за противостояния блоков

Блоковое противостояние способно лишь помешать мировому прогрессу. Об этом 15 ноября на саммите «Большой двадцатки» (G20) на индонезийском острове Бали заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Мы живем в одной мировой деревне. И, сталкиваясь с различными рисками и угрозами, должны действовать вместе. Идеологическое размежевание, игры в политику противостояния альянсов и блоков могут лишь расколоть мир и воспрепятствовать глобальному развитию и прогрессу человечества», — цитирует его Центральное телевидение Китая.

По словам лидера КНР, необходимо содействовать более стойкому глобальному развитию.

«Экономическая глобализация сталкивается со встречным ветром, мировая экономика сталкивается с угрозой рецессии. Всем приходится нелегко, а развивающиеся страны первыми оказываются под ударом», — отметил Си Цзиньпин.

Председатель Китая также призвал углублять международное сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса и создавать условия для восстановления экономики.

Кроме того, он указал на необходимость отмены односторонних санкций и снятие ограничений на научно-техническое сотрудничество, а также на важность оказания помощи бедным странам, испытывающим проблемы с продовольствием и энергетикой.

Накануне Си Цзиньпин и его американский коллега Джо Байден встретились перед саммитом G20. Они обсудили разработку принципов, которые позволят предотвратить конфликт между двумя странами.

Ранее, в августе, генконсул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан предупредила США о последствиях конфронтации с Россией и КНР. По ее словам, когда сверхдержавы противостоят друг другу, а не сотрудничают, проигрывают все стороны.

До этого, в июле, посол Китая в США Цинь Ган также отметил, что в возможном противостоянии Вашингтона и Пекина не будет победителей. По его мнению, во избежание кризиса необходимо, чтобы США придерживались изначальной позиции о недопустимости холодной войны.

В июне представитель КНР в ООН Чжань Цзюнь заявил, что Китай «чрезвычайно встревожен» попытками НАТО использовать конфликт на Украине и в Донбассе как предлог для начала новой холодной войны и блоковой конфронтации. При этом Китай выступает за дипломатическое решение кризиса вокруг Украины.

В НАТО в свою очередь считают поведение Китая системным вызовом для своей безопасности. В частности, об этом было заявлено на саммите альянса 14 июня в Брюсселе. Отмечалось, что КНР быстро расширяет свой ядерный арсенал и не следует принципам прозрачности в реализации военной модернизации, сотрудничает с Россией в военной сфере.