Реклама
Прямой эфир
Мир
Двусторонняя встреча глав МИД России и Китая началась на саммите G20
Армия
В ДНР заявили об освобождении поселка Опытное на авдеевском направлении
Мир
Президенту Аргентины Фернандесу стало плохо на саммите G20
Культура
Наталия Орейро сыграет в российском новогоднем фильме «Письмо Деду Морозу»
Мир
Американский правозащитник сообщил о запрете Киева освещать преступления ВСУ западным СМИ
Недвижимость
Цены на вторичное жилье в РФ снова начали расти
Мир
Трамп через суд потребовал восстановить свой аккаунт в Twitter
Экономика
Компании Москвы увеличили выпуск одежды более чем в три раза за год
Мир
Президент Индонезии открыл саммит G20 на острове Бали
Мир
Российские послы указали на неспособность рестрикций повлиять на суверенный курс РФ
Армия
Несколько сотен десантников из Ульяновска отправились в зону спецоперации
Мир
Макрон и Си Цзиньпин выступили за возобновление переговоров между РФ и Украиной

Си Цзиньпин указал на подрыв мирового прогресса из-за противостояния блоков

Си Цзиньпин на G20 призвал мир к сотрудничеству и снятию односторонних санкций
0
Фото: REUTERS/Leon Neal
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Блоковое противостояние способно лишь помешать мировому прогрессу. Об этом 15 ноября на саммите «Большой двадцатки» (G20) на индонезийском острове Бали заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Утолили печали на Бали: о чем говорили лидеры США и КНР до саммита G20
И почему от встречи изначально просили не ожидать многого

«Мы живем в одной мировой деревне. И, сталкиваясь с различными рисками и угрозами, должны действовать вместе. Идеологическое размежевание, игры в политику противостояния альянсов и блоков могут лишь расколоть мир и воспрепятствовать глобальному развитию и прогрессу человечества», — цитирует его Центральное телевидение Китая.

По словам лидера КНР, необходимо содействовать более стойкому глобальному развитию.

«Экономическая глобализация сталкивается со встречным ветром, мировая экономика сталкивается с угрозой рецессии. Всем приходится нелегко, а развивающиеся страны первыми оказываются под ударом», — отметил Си Цзиньпин.

Председатель Китая также призвал углублять международное сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса и создавать условия для восстановления экономики.

Кроме того, он указал на необходимость отмены односторонних санкций и снятие ограничений на научно-техническое сотрудничество, а также на важность оказания помощи бедным странам, испытывающим проблемы с продовольствием и энергетикой.

Накануне Си Цзиньпин и его американский коллега Джо Байден встретились перед саммитом G20. Они обсудили разработку принципов, которые позволят предотвратить конфликт между двумя странами.

Ранее, в августе, генконсул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан предупредила США о последствиях конфронтации с Россией и КНР. По ее словам, когда сверхдержавы противостоят друг другу, а не сотрудничают, проигрывают все стороны.

До этого, в июле, посол Китая в США Цинь Ган также отметил, что в возможном противостоянии Вашингтона и Пекина не будет победителей. По его мнению, во избежание кризиса необходимо, чтобы США придерживались изначальной позиции о недопустимости холодной войны.

В июне представитель КНР в ООН Чжань Цзюнь заявил, что Китай «чрезвычайно встревожен» попытками НАТО использовать конфликт на Украине и в Донбассе как предлог для начала новой холодной войны и блоковой конфронтации. При этом Китай выступает за дипломатическое решение кризиса вокруг Украины.

В НАТО в свою очередь считают поведение Китая системным вызовом для своей безопасности. В частности, об этом было заявлено на саммите альянса 14 июня в Брюсселе. Отмечалось, что КНР быстро расширяет свой ядерный арсенал и не следует принципам прозрачности в реализации военной модернизации, сотрудничает с Россией в военной сфере.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022