В КНР призвали к перемирию на Украине и нормализации отношений с США

Китай выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине и нормализацию отношений в международном сообществе. Об этом в среду, 20 июля, заявил посол КНР в США Цинь Ган.

«То, к чему призывает Китай — это немедленное перемирие, возобновление мирных переговоров. В них должны участвовать все заинтересованные стороны, в том числе, они должны быть между Россией и США и их союзниками», — подчеркнул он во время выступления на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института в Колорадо.

По словам Цинь Гана, территориальная целостность и суверенитет всех стран требуют уважения в соответствии с уставом ООН. Также он добавил, что недопустимо игнорировать законные интересы государств в сфере национальной безопасности.

Помимо ситуации на Украине посол затронул тему двусторонних отношений Китая и США. Он напомнил, что в возможном противостоянии держав не будет победителей, и предостерег от такого сценария. Как отметил Цинь Ган, во избежание кризиса необходимо, чтобы Вашингтон придерживался изначальной позиции о недопустимости холодной войны.

Кроме того, глава диппредставительства указал на ряд серьезных заблуждений относительно КНР. Так, по его словам, не следует ассоциировать Китай с СССР и воспринимать его как угрозу.

«Хочу сказать, что Китай не представляет собой бывший Советский Союз, а коммунистическая партия — это не КПСС», — заключил посол.

Ранее, 19 июля, китайская газета South China Morning Post (SCMP) написала, что имперские маневры США могут сыграть с ними злую шутку. Издание сравнило США с «такой же жадной до власти Римской империей». В статье в том числе отмечается, что Штаты с неприязнью относятся к Китаю из-за его устойчивой позиции на мировой арене, а также из-за его растущего влияния.

Журналисты также осудили госсекретаря США Энтони Блинкена, который пригрозил Китаю в случае поддержки России.

18 июля глава пресс-службы американского Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Вашингтон не оставит без внимания любые попытки Пекина оказать помощь России и примет соответствующие меры пресечения.

До этого, в конце июня, представитель КНР в ООН Чжань Цзюнь заявил, что Китай «чрезвычайно встревожен» попытками НАТО использовать конфликт на Украине и в Донбассе как предлог для начала «новой холодной войны» и блоковой конфронтации. При этом Китай выступает за дипломатическое решение кризиса вокруг Украины.