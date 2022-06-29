Постпред Китая в ООН призвал не допустить холодной войны из-за Украины

Пекин «чрезвычайно встревожен» попытками НАТО использовать конфликт на Украине как предлог для начала «новой холодной войны» и блоковой конфронтации. С такими словами выступил постоянный представитель КНР в ООН Чжань Цзюнь, его цитирует китайское агентство «Синьхуа».

«КНР призывает НАТО извлечь уроки из истории и не использовать украинский кризис как предлог для разжигания всемирной конфронтации или новой холодной войны, не искать воображаемых врагов в Азиатско-Тихоокеанском регионе и не создавать искусственных противоречий и разногласий», — заявил китайский дипломат.

Постпред КНР также добавил, что Китай внимательно следит за изменениями в стратегии НАТО и «чрезвычайно встревожен политическим содержанием так называемой стратегической концепции». Дипломат убежден, что именно активность НАТО в ряде регионов мира приводит к появлению проблем.

«НАТО необходимо пересмотреть свое позиционирование и взятые обязательства, полностью отказаться от ментальности холодной войны, основанной на конфронтации блоков, и стремиться к созданию сбалансированного, эффективного и устойчивого механизма европейской безопасности в соответствии с принципом неделимой безопасности», — резюмировал постпред КНР.

Ранее в этот же день официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь прокомментировал прошедший саммит G7, напомнив лидерам стран «Большой семерки», что они — лишь часть мирового сообщества.