Реклама
Прямой эфир
Мир
Постпред Китая в ООН призвал не допустить холодной войны из-за Украины
Мир
Защита осужденного в ДНР британского наемника Пиннера подала апелляцию
Мир
Два жилых дома сгорели в Новой Каховке из-за обстрелов со стороны ВСУ
Мир
Силы ЛНР блокировали поставки ВСУ по трассе Артемовск — Лисичанск
Культура
Евгений Миронов назвал Тобольск будущей «культурной жемчужиной России»
Мир
США сняли часть ограничений на сделки с российскими авиакомпаниями
Экономика
Курс евро на Мосбирже опустился ниже 54 рублей впервые с апреля 2015 года
Экономика
Владелец «Олейны» и «Масленицы» решил продать свой бизнес в России
Мир
В ЛНР сообщили о сдаче в плен трети боевиков в пригороде Лисичанска
Интернет
Сайт «Роскосмоса» подвергся DDoS-атаке
Мир
Поселок Волчеяровка перешел под полный контроль Народной милиции ЛНР

Постпред Китая в ООН призвал не допустить холодной войны из-за Украины

Постпред КНР при ООН Чжань: НАТО не стоит использовать кризис на Украине для холодной войны
0
Фото: REUTERS/Mike Segar
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пекин «чрезвычайно встревожен» попытками НАТО использовать конфликт на Украине как предлог для начала «новой холодной войны» и блоковой конфронтации. С такими словами выступил постоянный представитель КНР в ООН Чжань Цзюнь, его цитирует китайское агентство «Синьхуа».

«КНР призывает НАТО извлечь уроки из истории и не использовать украинский кризис как предлог для разжигания всемирной конфронтации или новой холодной войны, не искать воображаемых врагов в Азиатско-Тихоокеанском регионе и не создавать искусственных противоречий и разногласий», — заявил китайский дипломат.

Приемное разделение: готов ли ЕС дать Киеву статус кандидата
И как западные страны меняют риторику по конфликту на Украине

Постпред КНР также добавил, что Китай внимательно следит за изменениями в стратегии НАТО и «чрезвычайно встревожен политическим содержанием так называемой стратегической концепции». Дипломат убежден, что именно активность НАТО в ряде регионов мира приводит к появлению проблем.

«НАТО необходимо пересмотреть свое позиционирование и взятые обязательства, полностью отказаться от ментальности холодной войны, основанной на конфронтации блоков, и стремиться к созданию сбалансированного, эффективного и устойчивого механизма европейской безопасности в соответствии с принципом неделимой безопасности», — резюмировал постпред КНР.

Ранее в этот же день официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь прокомментировал прошедший саммит G7, напомнив лидерам стран «Большой семерки», что они — лишь часть мирового сообщества.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022