Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что население стран G7 — это не все мировое сообщество, а лишь его часть. Это заявление было опубликовано в его Twitter-аккаунте.

Китайский дипломат опубликовал картинку с графиками, согласно которым население стран «Большой семерки» составляет лишь 777 млн человек, в то время как общее количество людей, проживающих в странах БРИКС, — 3,2 млрд человек.

«В следующий раз, когда речь пойдет о «мировом сообществе», имейте в виду, что подразумевается на самом деле», — резюмировал представитель МИД Китайской Народной Республики.

17 июня президент России Владимир Путин назвал политику G7 причиной последних событий в мировой экономике. Он напомнил, что резкое усиление инфляции на товарных и сырьевых рынках началось из-за безответственной макроэкономической политики стран группы.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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