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Госдеп пригрозил Китаю последствиями за помощь России обойти санкции

Глава пресс-службы Госдепартамента Прайс пригрозил Китаю последствиями за помощь России
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Фото: REUTERS/Sipa USA/Graeme Sloan
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Вашингтон не оставит без внимания любые попытки Пекина оказать помощь России и примет соответствующие меры пресечения. Об этом в понедельник, 18 июля, заявил глава пресс-службы американского Госдепартамента Нед Прайс.

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«Мы публично озвучивали сигнал о том, что предоставление вооружений или какая-либо помощь со стороны Китая в обходе России беспрецедентных санкций, экспортного контроля или иных финансовых мер, введенных против Москвы, очень дорого обойдутся. Не только со стороны США, мы работаем с десятками стран по всему миру», — сказал он в ходе брифинга.

Прайс отметил, что на данный момент нарушений со стороны Пекина замечено не было, однако Штаты продолжают следить за развитием ситуации.

Ранее, 5 июля, The Washington Post со ссылкой на должностных лиц Госдепартамента сообщила о намерении США призвать Пекин воздержаться от помощи Москве.

До этого посол США в Китае Николас Бернс на форуме в университете Цинхуа в июле, отвечая на вопрос о том, что может сделать КНР для разрешения украинского кризиса, заявил, что Пекин должен прекратить обвинять НАТО в развязывании конфликта вокруг Украины и «транслировать российскую пропаганду».

До этого, в конце июня, представитель КНР в ООН Чжань Цзюнь заявил, что Китай «чрезвычайно встревожен» попытками НАТО использовать конфликт на Украине и в Донбассе как предлог для начала «новой холодной войны» и блоковой конфронтации.

В НАТО в свою очередь считают поведение Китая системным вызовом для своей безопасности. В частности, об этом было заявлено на саммите альянса 14 июня в Брюсселе. Также отмечалось, что КНР быстро расширяет свой ядерный арсенал и не следует принципам прозрачности в реализации военной модернизации, кроме того, сотрудничает с Россией в военной сфере.

Китай поддерживает дипломатическое решение кризиса вокруг Украины. Так, во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что все стороны ответственны за урегулирование ситуации на Украине и в Донбассе, и призвал их к решению проблемы путем дипломатии.

В свою очередь, страны Запада начали вводить новые санкции против России в ответ на проводимую Россией с 24 февраля операцию по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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