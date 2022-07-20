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В Китае сравнили США с «жадной до власти» Римской империей

SCMP сравнила США с Римской империей после претензий в адрес Китая из-за связей с Россией
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Фото: REUTERS/Pool/Stefani Reynolds
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Имперские маневры США могут сыграть с ними злую шутку. Так китайская газета South China Morning Post (SCMP) 19 июля отреагировала на слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который пригрозил Китаю в случае поддержки России.

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Журналист сравнил США и «такую же жадную до власти Римскую империю». В статье отмечается, что Блинкен ошибочно считает, что он является госсекретарем всего мира, а не только США.

«Сегодня Блинкен требует, чтобы Пекин перестал оказывать поддержку президенту России Владимиру Путину, потому что в противном случае он навлечет на себя гнев Вашингтона — Рима нашего времени», — пишет SCMP.

По данным издания, дело не в поступках, которые Пекин совершал или совершает. США с неприязнью относится к Китаю из-за его устойчивой позиции на мировой арене, а также из-за его растущего влияния.

Накануне глава пресс-службы американского Госдепартамента Нед Прайс также сообщил, что Вашингтон не оставит без внимания любые попытки Пекина оказать помощь России и примет соответствующие меры пресечения.

Ранее, 5 июля, The Washington Post сообщила о намерении США призвать Пекин воздержаться от помощи Москве.

Между тем посол США в Китае Николас Бернс 4 июля заявил, что Пекин должен прекратить обвинять НАТО в развязывании конфликта вокруг Украины и «транслировать российскую пропаганду».

До этого, в конце июня, представитель КНР в ООН Чжань Цзюнь заявил, что Китай «чрезвычайно встревожен» попытками НАТО использовать конфликт на Украине и в Донбассе как предлог для начала «новой холодной войны» и блоковой конфронтации.

В НАТО в свою очередь считают поведение Китая системным вызовом для своей безопасности. В частности, об этом было заявлено на саммите альянса 14 июня в Брюсселе. Также отмечалось, что КНР быстро расширяет свой ядерный арсенал и не следует принципам прозрачности в реализации военной модернизации, кроме того, сотрудничает с Россией в военной сфере.

При этом Китай поддерживает дипломатическое решение кризиса вокруг Украины. Так, во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что все стороны ответственны за урегулирование ситуации на Украине и в Донбассе, и призвал их к решению проблемы путем дипломатии.

В свою очередь, страны Запада начали вводить новые санкции против России в ответ на проводимую Россией с 24 февраля операцию по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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