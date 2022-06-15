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Си Цзиньпин призвал все стороны конфликта на Украине добиваться урегулирования

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В ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что все стороны ответственны за урегулирование ситуации на Украине. Об этом в среду, 15 июня, сообщило Центральное телевидение Китая.

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При этом и сам Си Цзиньпин готов оказать содействие урегулированию украинского кризиса.

«Китай готов продолжить играть свою конструктивную роль», — приводит телеканал слова лидера КНР.

Председатель КНР добавил, что Пекин занимает независимую позицию по украинскому вопросу, «принимая во внимание факты и исторические реалии». При этом отметил, что Китай активно содействует поддержанию мира в глобальном масштабе и содействует сохранению стабильного экономического порядка в мире.

Проведение переговоров двух лидеров уже подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он пояснил, что детали разговора будут в сообщении Кремля.

В этот день лидер КНР отмечает день рождения. Ему исполнилось 69 лет.

В этом же разговоре Си Цзиньпин заявил о готовности Китая развивать стабильное двустороннее сотрудничество с РФ. Он отметил хорошую динамику развития отношений, несмотря на происходящие в мире события. Председатель КНР также заверил Путина в готовности оказывать России содействие в вопросах национальной безопасности.

Ранее, 20 апреля, директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев заявил, что страны Запада ищут зазоры в отношениях России и Китая, чтобы пошатнуть их стратегическое партнерство.

До этого, 30 марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о заинтересованности России в устойчивом и последовательном развитии отношений с Китаем. Он отметил, что после нынешнего «серьезного этапа в истории международных отношений» Москва и Пекин вместе с единомышленниками будут двигаться к «многополярному, справедливому, демократическому миропорядку».

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