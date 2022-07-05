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СМИ сообщили о намерении США склонить Пекин к отказу от поддержки Москвы

The Washington Post: Блинкен намерен призвать главу МИД КНР отказаться от помощи Москве на полях саммита G20
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Фото: Global Look Press/Wiktor Dabkowski
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Госсекретарь США Энтони Блинкен на полях саммита G20 намерен обсудить с министром иностранных дел Китая Ван И ситуацию на Украине и призвать Пекин воздержаться от помощи Москве. Об этом во вторник, 5 июля, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на должностных лиц госдепартамента.

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«Госсекретарь США Энтони Блинкен встретится с китайским министром иностранных дел Ван И на этой недели в Бали на полях встречи министров, представляющих 20 крупнейших экономик мира. Основная цель встречи — укрепить границы отношений, чтобы наша конкуренция не привела к просчетам или конфронтац», — сказал источник издания.

Согласно его данным, на встрече будет обсуждаться ситуация на Украине. В ходе обсуждения Блинкен планирует склонить министра иностранных дел Китая отказаться от поддержки Москвы. При этом переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с Блинкеном на полях мероприятия не запланированы.

Встреча глав внешнеполитических ведомств «Группы двадцати» (G20) состоится на этой неделе на индонезийском острове Бали.

Ранее в июле посол США в Китае Николас Бернс на форуме в университете Цинхуа, отвечая на вопрос о том, что может сделать КНР для разрешения украинского кризиса, заявил, что Пекин должен прекратить обвинять НАТО в развязывание конфликта вокруг Украины и «транслировать российскую пропаганду».

До этого, в конце июня, представитель КНР в ООН Чжань Цзюнь заявил, что Китай «чрезвычайно встревожен» попытками НАТО использовать конфликт на Украине и в Донбассе как предлог для начала «новой холодной войны» и блоковой конфронтации.

В НАТО в свою очередь считают поведение Китая системным вызовом для своей безопасности. В частности, об этом было заявлено на саммите альянса 14 июня в Брюсселе. Также отмечалось, что КНР быстро расширяет свой ядерный арсенал и не следует принципам прозрачности в реализации военной модернизации, кроме того, сотрудничает с Россией в военной сфере.

Китай поддерживает дипломатическое решение кризиса вокруг Украины. Так, во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что все стороны ответственны за урегулирование ситуации на Украине и в Донбассе и призвал их к решению проблемы путем дипломатии.

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