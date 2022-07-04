Реклама
Прямой эфир
Мир
Главу МИД Литвы раскритиковали за отпуск на фоне ситуации с Калининградом
Мир
В Лондоне отвергли возможность нарушения конвенции Монтрё для вывоза украинского зерна
Общество
Акционеры «Аэрофлота» решили не выплачивать дивиденды за 2021 год
Авто
Китайские марки вышли на второе место по продажам в России
Мир
В Херсонской области сообщили о покрытии мобильной связью региона к 15 июля
Мир
Бойцы ДНР отражают атаки ВСУ по Донецку контрбатарейным огнем
Общество
В зоопарке Калининграда заявили о возвращении моржа с Куршской косы домой
Мир
В России двум гражданам Китая вынесли приговор за контрабанду запчастей к Су-27
Мир
В Донецке сообщили о повреждении детсадов и лицея из-за обстрелов
Культура
Уникальный архив снимков со съемок фильма «Андрей Рублев» продадут на аукционе
Мир
Бойцы ВСУ назвали службу на восточном фронте адом на земле
Сюжет:

Посол США в Китае призвал Пекин прекратить «транслировать российскую пропаганду»

0
Фото: REUTERS/Yew Lun Tian
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пекин должен прекратить обвинять НАТО в развязывание конфликта вокруг Украины и «транслировать российскую пропаганду». Такое заявление делал посол США в Китае Николас Бернс на форуме в университете Цинхуа, отвечая на вопрос о том, что может сделать КНР для разрешения украинского кризиса.

Гигантский нейтралитет: Китай не хочет ссориться ни с Западом, ни с РФ
Чью сторону занимает Пекин в украинском кризисе

«Я надеюсь, что представители министерства иностранных дел Китая перестанут обвинять НАТО в развязывании конфликта. Это российская пропаганда. Я также надеюсь, что они перестанут распространять лживую информацию об американских лабораториях биологического оружия, которых нет на Украине», — приводит его слова 4 июля агентство Bloomberg.

Отмечается, что на форуме присутствовал и российский посол в Китае Андрей Денисов. Перед выступлением Бернса он поблагодарил Пекин за разумный и взвешенный подход.

«Я надеюсь, что Китай сможет повлиять на наших украинских соседей, чтобы они были более реалистичными в своем подходе к оценке ситуации», — сказал Денисов.

Китай поддерживает дипломатическое решение кризиса вокруг Украины. Так, во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что все стороны ответственны за урегулирование ситуации на Украине и в Донбассе и призвал их к решению проблемы путем дипломатии. 12 июня министр обороны КНР Вэй Фэнхэ подчеркнул, что Китай выступает за скорейшее решение ситуации в Донбассе и не одобряет грубое вмешательство Запада в этот процесс.

14 июня сообщалось, что страны НАТО считают поведение Китая системным вызовом для своей безопасности. Также отмечается, что КНР быстро расширяет свой ядерный арсенал и не следует принципам прозрачности в реализации военной модернизации, а также сотрудничает с Россией в военной сфере.

Позднее, 29 июня, представитель КНР в ООН Чжань Цзюнь заявил, что Китай «чрезвычайно встревожен» попытками НАТО использовать конфликт на Украине и в Донбассе как предлог для начала «новой холодной войны» и блоковой конфронтации.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022