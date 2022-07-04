Посол США в Китае призвал Пекин прекратить «транслировать российскую пропаганду»

Пекин должен прекратить обвинять НАТО в развязывание конфликта вокруг Украины и «транслировать российскую пропаганду». Такое заявление делал посол США в Китае Николас Бернс на форуме в университете Цинхуа, отвечая на вопрос о том, что может сделать КНР для разрешения украинского кризиса.

«Я надеюсь, что представители министерства иностранных дел Китая перестанут обвинять НАТО в развязывании конфликта. Это российская пропаганда. Я также надеюсь, что они перестанут распространять лживую информацию об американских лабораториях биологического оружия, которых нет на Украине», — приводит его слова 4 июля агентство Bloomberg.

Отмечается, что на форуме присутствовал и российский посол в Китае Андрей Денисов. Перед выступлением Бернса он поблагодарил Пекин за разумный и взвешенный подход.

«Я надеюсь, что Китай сможет повлиять на наших украинских соседей, чтобы они были более реалистичными в своем подходе к оценке ситуации», — сказал Денисов.

Китай поддерживает дипломатическое решение кризиса вокруг Украины. Так, во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что все стороны ответственны за урегулирование ситуации на Украине и в Донбассе и призвал их к решению проблемы путем дипломатии. 12 июня министр обороны КНР Вэй Фэнхэ подчеркнул, что Китай выступает за скорейшее решение ситуации в Донбассе и не одобряет грубое вмешательство Запада в этот процесс.

14 июня сообщалось, что страны НАТО считают поведение Китая системным вызовом для своей безопасности. Также отмечается, что КНР быстро расширяет свой ядерный арсенал и не следует принципам прозрачности в реализации военной модернизации, а также сотрудничает с Россией в военной сфере.

Позднее, 29 июня, представитель КНР в ООН Чжань Цзюнь заявил, что Китай «чрезвычайно встревожен» попытками НАТО использовать конфликт на Украине и в Донбассе как предлог для начала «новой холодной войны» и блоковой конфронтации.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ подписал соответствующие указы.

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