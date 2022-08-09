Китайский дипломат предупредила США о последствиях конфликта с РФ и КНР

Когда сверхдержавы противостоят друг другу, а не сотрудничают, то проигрывают все стороны, заявила генеральный консул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан. Об этом политик написала 9 августа в Twitter.

Таким образом она предупредила США о последствиях конфронтации с Россией и Китайской Народной Республикой (КНР), отреагировав на статью в газете The Washington Post от 4 августа о том, что Вашингтон способен противостоять Москве и Пекину одновременно.

«Конечно, всё может быть. Но противостоять — это одно, а побеждать — другое. Ведь когда сверхдержавы противостоят друг другу, а не сотрудничают, то проигрывают все. И я реально имею в виду всех. Даже те, кто считает себя сильнее. Значительный проигрыш. Каждый раз. Гарантировано на все времена» — констатировала Чжан Мэйфан.

8 августа официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что внешнюю политику, которую сегодня проводят США, можно сравнить с убийством афроамериканца Джорджа Флойда.

До этого, 29 июня, НАТО приняло новую стратегическую концепцию, в которой Россия названа самой значительной и прямой угрозой безопасности членов альянса и миру и стабильности в Евро-Атлантическом регионе.

Также в июне президент РФ Владимир Путин заявил, что США, провозгласив победу в холодной войне, объявили себя посланниками Господа на Земле. Они, по его словам, словно не замечают, что за последние десятилетия на планете сформировались и всё громче заявляют о себе новые мощные центры, каждый из которых развивает свои политические системы и общественные институты, реализует собственные модели экономического роста и имеет право на их защиту, на обеспечение национального суверенитета.