Реклама
Прямой эфир
Мир
Макрон заявил о намерении позвонить Путину по окончании саммита ​G20
Армия
Путин подписал указ о службе иностранных граждан в ВС РФ
Мир
Байден и Си обсудили предотвращающие конфликт между США и КНР принципы
Мир
Болтон заявил о бессилии системы ПРО США перед российскими ракетами
Мир
Польша изъяла долю «Газпрома» в операторе части газопровода «Ямал - Европа»
Политика
Путин утвердил порядок осуществления публичной власти в Запорожской и Херсонской областях
Мир
Венгрия отказалась обучать украинских солдат на своей территории
Мир
Британия выделила $5,8 млн на восстановление энергосистемы Украины
Мир
Европарламент планирует проголосовать за объявление РФ «террористическим государством»
Мир
Глава ЕК заявила о готовности ЕС ввести потолок цен на нефть из РФ
Общество
Путин присвоил звание «Мать-героиня» супруге Кадырова
Происшествия
В Ясиноватой 70 домов остались без отопления из-за обстрелов ВСУ

Байден и Си обсудили предотвращающие конфликт между США и КНР принципы

0
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили разработку принципов, которые позволят предотвратить конфликт между двумя странами. Об этом 14 ноября сообщила пресс-служба Белого дома.

Жди двадцать: состоятся ли переговоры РФ и западных стран на G20
И есть ли у участников саммита на Бали шанс обсудить мирное урегулирование на Украине

«Байден повторил, что соперничество не должно перерасти в конфликт, и подчеркнул, что США и Китай должны ответственно управлять конкуренцией и поддерживать открытые линии связи. Два лидера обсудили важность разработки принципов, которые будут способствовать достижению этих целей, и поручили своим командам продолжить их обсуждение», — говорится в заявлении.

Байден и Си Цзиньпин согласились с тем, что ядерную войну нельзя допустить и что в ней не будет победителей. Президент США также подчеркнул, что их страны должны работать вместе над решением глобальных проблем, таких как изменение климата, макроэкономическая стабильность, безопасность в области здравоохранения и продовольственная безопасность.

Два лидера также договорились, что госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Китай для дальнейшего обсуждения вопросов.

Ранее в этот день Центральное телевидение Китая сообщило об окончании встречи Си Цзиньпина и Байдена, прошедшей на острове Бали за день до начала саммита «группы двадцати» (G20).

В начале встречи президент США отметил ответственность лидеров в том, чтобы показать, что Пекин и Вашингтон смогут преодолеть имеющиеся между ними разногласия.

Встреча политиков длилась несколько часов. Американский лидер прибыл на нее в кортеже из 40 авто и шести мотоциклов.

Ранее в понедельник агентство AFP сообщило, что глава Белого дома намерен установить «систему сдержек и противовесов» по итогам переговоров со своим китайским коллегой.

Также в этот день профессор НИУ ВШЭ, профессор МГИМО Сергей Лузянин отметил, что встреча лидеров КНР и США перед саммитом G20 не сможет решить все противоречия между странами, кризис только усугубится.

Саммит лидеров G20 пройдет на острове Бали 15–16 ноября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022