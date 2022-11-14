Байден и Си обсудили предотвращающие конфликт между США и КНР принципы

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили разработку принципов, которые позволят предотвратить конфликт между двумя странами. Об этом 14 ноября сообщила пресс-служба Белого дома.

«Байден повторил, что соперничество не должно перерасти в конфликт, и подчеркнул, что США и Китай должны ответственно управлять конкуренцией и поддерживать открытые линии связи. Два лидера обсудили важность разработки принципов, которые будут способствовать достижению этих целей, и поручили своим командам продолжить их обсуждение», — говорится в заявлении.

Байден и Си Цзиньпин согласились с тем, что ядерную войну нельзя допустить и что в ней не будет победителей. Президент США также подчеркнул, что их страны должны работать вместе над решением глобальных проблем, таких как изменение климата, макроэкономическая стабильность, безопасность в области здравоохранения и продовольственная безопасность.

Два лидера также договорились, что госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Китай для дальнейшего обсуждения вопросов.

Ранее в этот день Центральное телевидение Китая сообщило об окончании встречи Си Цзиньпина и Байдена, прошедшей на острове Бали за день до начала саммита «группы двадцати» (G20).

В начале встречи президент США отметил ответственность лидеров в том, чтобы показать, что Пекин и Вашингтон смогут преодолеть имеющиеся между ними разногласия.

Встреча политиков длилась несколько часов. Американский лидер прибыл на нее в кортеже из 40 авто и шести мотоциклов.

Ранее в понедельник агентство AFP сообщило, что глава Белого дома намерен установить «систему сдержек и противовесов» по итогам переговоров со своим китайским коллегой.

Также в этот день профессор НИУ ВШЭ, профессор МГИМО Сергей Лузянин отметил, что встреча лидеров КНР и США перед саммитом G20 не сможет решить все противоречия между странами, кризис только усугубится.

Саммит лидеров G20 пройдет на острове Бали 15–16 ноября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.