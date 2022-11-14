Встреча Си Цзиньпина и Байдена началась на Бали

Председатель КНР Си Цзиньпин и его американский коллега Джо Байден встретились перед саммитом «Группы двадцати» (G20) на индонезийском острове Бали. Об этом 14 ноября сообщило агентство «Синьхуа».

В начале встречи президент США отметил ответственность, которую несут лидеры, чтобы показать, что Пекин и Вашингтон смогут преодолеть имеющиеся между ними разногласия.

«США готовы сотрудничать с Китаем, если он этого хочет», — добавил политик.

Байден подчеркнул, что мир ожидает от двух стран ключевой роли в решении мировых вызовов, среди которых глобальное потепление и продовольственный кризис.

Со своей стороны Си Цзиньпин указал на необходимость работать со всеми странами, чтобы принести надежду на мир и уверенность в глобальной стабильности.

Встреча Байдена и Си Цзиньпина была запланирована на 12:30 мск. Американский лидер прибыл на нее в кортеже из 40 авто и шести мотоциклов.

Ранее в понедельник профессор НИУ ВШЭ, профессор МГИМО Сергей Лузянин отметил, что встреча лидеров перед саммитом G20 не сможет решить все противоречия между странами, кризис только усугубится. По его словам, улучшений между Китаем и США после этих переговоров ждать не стоит.

Также в этот день агентство AFP сообщило, что президент США намерен установить «систему сдержек и противовесов» по итогам переговоров со своим китайским коллегой.

Саммит лидеров G20 пройдет на острове Бали 15–16 ноября. Российскую делегацию возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров.