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Байден в кортеже из 40 авто поехал на встречу с Си Цзиньпином на Бали

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Президент США Джо Байден в понедельник, 14 ноября, отправился на встречу с главой КНР Си Цзиньпином на Бали перед саммитом G20. Как сообщает корреспондент «Известий» Николай Иванов, американский президент поехал в кортеже из 40 авто и шести мотоциклов.

Журналисты окружили Байдена и попытались задать ему вопросы, однако американская охрана оттеснила репортеров от главы Белого дома.

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«Кортеж Байдена выезжает из отеля «Кемпински», здесь президент Америки встречался с лидером Индонезии [Джоко Видодо]», — пояснил корреспондент.

Встреча Байдена и Си Цзиньпина запланирована на 12:30 мск 14 ноября.

Ранее в этот день Agence France-Presse (AFP) сообщило, президент США намерен установить «систему сдержек и противовесов» по итогам переговоров со своим китайским коллегой. Отмечается, что основная цель Байдена заключается в том, чтобы укрепить связи и не допустить превращения конкуренции в конфликт двух держав.

12 ноября телеканал CNN сообщил, что встреча Байдена и председателя КНР станет главной интригой саммита G20. Автор статьи указал на то, что первая встреча Байдена и Си Цзиньпина прошла более 10 лет назад. С тех пор в отношениях Китая и США произошли изменения. Позитивные ноты в отношениях двух стран давно «сменились взаимной подозрительностью и неприязнью», уточнил один из обозревателей телеканала.

Саммит лидеров G20 пройдет на острове Бали 15–16 ноября. Российскую делегацию возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров.

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