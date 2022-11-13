США и Китаю предрекли противостояние на саммите G20 на Бали

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 14 ноября, проведут встречу на Бали, которая станет главной интригой саммита G20, настроение переговоров едва ли будет решающим шагом к улучшению отношений между странами. Об этом в субботу, 12 ноября, сообщает CNN.

Отмечается, что Байден и Си Цзиньпин впервые провели личную встречу более 10 лет назад. В 2011 году американский лидер в качестве вице-президента посетил Пекин для налаживания отношений с будущим лидером Китая.

Тогда Байден заявил о своем «большом оптимизме в отношении следующих 30 лет» двусторонних отношений, а также похвалил Си Цзиньпина за «прямоту». Между тем, сообщает телеканал, позитивные ноты в отношениях двух стран давно «сменились взаимной подозрительностью и неприязнью».

Застряв в состоянии соперничества великих держав, США и КНР расходятся во мнениях друг с другом практически по всем важным вопросам — от Тайваня до ситуации на Украине, подчеркивается в сообщении.

При этом, как заявил высокопоставленный чиновник Белого дома, цель предстоящей встречи заключается не в достижении определенных договоренностей, а в том, чтобы лучше понять приоритеты друг друга.

О том, что лидер КНР Си Цзиньпин планирует встретиться с президентом США Джо Байденом на полях саммита G20, заявил ранее в пятницу, 11 ноября, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Лицзянь пояснил, что китайская сторона настроена на нормализацию отношений с Соединенными Штатами.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что на встрече лидеры обсудят усилия для поддержания и углубления коммуникации между США и КНР, ответственную конкуренцию и совместную работу в областях, где интересы США и Китая совпадают.

Саммит лидеров G20 пройдет в Индонезии 15–16 ноября. Президент России Владимир Путин может принять участие в саммите в онлайн-формате. Кроме того, 10 ноября в Индонезии сообщили, что саммит на Бали пропустит президент Украины Владимир Зеленский.

В воскресенье, 13 ноября, министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на Бали для участия в саммите G20.