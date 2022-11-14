AFP узнало о планах Байдена возобновить диалог с Си Цзиньпином

Американский президент Джо Байден хочет возобновить диалог с председателем КНР Си Цзиньпином во время встречи с ним в понедельник, 14 ноября, на Бали. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на представителя Белого дома.

Отмечается, что президент США намерен установить «систему сдержек и противовесов» по итогам переговоров со своим китайским коллегой. Основная цель Байдена, уточнили авторы материала, заключается в том, чтобы укрепить связи и не допустить превращения конкуренции в конфликт двух держав.

Встреча Байдена и Си Цзиньпина запланирована на 12:30 мск.

Ранее, 12 ноября, телеканал CNN сообщил, что встреча Байдена и председателя КНР станет главной интригой саммита G20, настроение переговоров едва ли будет решающим шагом к улучшению отношений между странами. Автор статьи указал на то, что первая встреча Байдена и Си Цзиньпина прошла более 10 лет назад. С тех пор в отношениях Китая и США произошли изменения.

Позитивные ноты в отношениях двух стран давно «сменились взаимной подозрительностью и неприязнью», уточнил обозреватель.

Накануне, 11 ноября, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сообщил о том, что лидер КНР Си Цзиньпин планирует встретиться с президентом США Джо Байденом на полях саммита G20. Он пояснил, что китайская сторона настроена на нормализацию отношений с Соединенными Штатами.

Саммит лидеров G20 пройдет в Индонезии 15–16 ноября. Президент России Владимир Путин может принять участие в саммите в онлайн-формате. Кроме того, 10 ноября в Индонезии сообщили, что саммит на Бали пропустит президент Украины Владимир Зеленский.

В ходе своего выступления на Восточноазиатском саммите (ВАС) в Пномпене Байден пообещал, что США будут активно конкурировать с Китаем, но будут прилагать усилия для того, чтобы соперничество не превратилось в полноценный конфликт. Американский лидер отметил также важность сохранения мира и стабильности в Тайваньском проливе.