Си Цзиньпин встретится с Байденом и Макроном на полях саммита G20
Лидер КНР Си Цзиньпин планирует встретиться с президентом США Джо Байденом на полях саммита G20. Об этом в пятницу, 11 ноября, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
«На полях [саммитов] Си Цзиньпин проведет двусторонние встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, президентом США Джо Байденом, президентом Сенегала Маки Салем, президентом Аргентины Альберто Фернандесом и лидерами других государств», — говорится в заявлении.
Лицзянь пояснил, что китайская сторона настроена на нормализацию отношений с Соединенными Штатами.
«Мы, прежде всего, будем стремиться к тому, чтобы китайско-американские отношения вернулись в нормальное русло», — сообщил он на брифинге.
О том, что Байден и Си Цзиньпин проведут переговоры 14 ноября на полях саммита также сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер днем ранее. По ее словам, лидеры обсудят усилия для поддержания и углубления коммуникации между США и КНР, ответственную конкуренцию и совместную работу в областях, где интересы США и Китая совпадают.
В то же время высокопоставленная представительница администрации США заявила журналистам, что Байден, вероятно, выскажет Си Цзиньпину позицию Вашингтона по ситуации на Украине.
Саммит лидеров G20 пройдет на острове Бали 15–16 ноября. Российскую делегацию возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров. При этом не исключается, что президент России Владимир Путин может принять участие в саммите в онлайн-формате.