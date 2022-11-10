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Байден и Си Цзиньпин проведут переговоры на полях саммита G20

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Huang Jingwen
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Президент США Джо Байден и лидер КНР Си Цзиньпин проведут переговоры 14 ноября на полях саммита G20. Об этом 10 ноября сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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По ее словам, лидеры обсудят усилия для поддержания и углубления коммуникации между США и КНР, ответственную конкуренцию и совместную работу в областях, где интересы США и Китая совпадают.

Кроме того, планируется обсуждение «широкого спектра региональных и глобальных вопросов».

В то же время высокопоставленная представительница администрации США заявила журналистам, что Байден, вероятно, выскажет Си Цзиньпину позицию Вашингтона по ситуации на Украине.

Саммит лидеров G20 пройдет на острове Бали 15–16 ноября. Российскую делегацию возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров. При этом не исключается, что президент России Владимир Путин может принять участие в саммите в онлайн-формате. В сентябре российский лидер отмечал, что его участие в саммите G20 будет зависеть от того, как складывается ситуация в экономике и других сферах.

10 ноября официальный представитель МИДа Мария Захарова сообщила, что российская сторона в ходе саммита намерена подтвердить свою готовность оставаться поставщиком продовольствия и энергоресурсов за рубеж, а также подчеркнет важность демонополизации глобальной экономической архитектуры и создания независимых от политической турбулентности логистических маршрутов.

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