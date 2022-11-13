Байден пообещал продолжать соперничество США с Китаем

США будут активно конкурировать с Китаем, но будут прилагать усилия для того, чтобы соперничество не превратилось в полноценный конфликт, заявил 13 ноября президент США Джо Байден в ходе своего выступления на Восточноазиатском саммите (ВАС) в Пномпене. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Президент Байден прокомментировал отношения между США и КНР, подчеркнув, что Соединенные Штаты будут активно конкурировать с КНР и высказываться по поводу нарушений прав человека в КНР, сохраняя при этом открытыми линии связи и следя за тем, чтобы конкуренция не переходила в конфликт», — указано в пресс-релизе.

Кроме того, Байден отметил важность сохранения мира и стабильности в Тайваньском проливе, а также осудил российскую специальную военную операцию на территории Украины.

Ранее, 13 ноября, глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что США и ряд западных партнеров на Восточноазиатском саммите настаивали на абсолютно неприемлемых оценках ситуации на Украине, в связи с этим не было принято совместное заявление по итогам саммита.

В этот же день Лавров сообщил о том, что США и НАТО пытаются освоить Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) и милитаризируют его. Лавров также сообщил о том, что в данный момент страны НАТО пытаются конкурировать с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), стараясь привлечь в военный блок AUKUS Новую Зеландию, Канаду и Японию.

Восточноазиатский саммит проходит с 2005 года. Его организовали страны Азиатско-Тихоокеанского региона для обсуждения региональной безопасности и экономического сотрудничества.