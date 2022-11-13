Лавров указал на попытки НАТО милитаризировать Азиатско-Тихоокеанский регион

США и НАТО пытаются освоить Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) и милитаризируют его. Североатлантический альянс претендует на то, чтобы играть ведущую роль в АТР, заявил 13 ноября глава российского МИДа Сергей Лавров по результатам своего участия в Восточноазиатском саммите.

«НАТО уже не говорит о том, что это сугубо оборонительный альянс. Оборонительным он был, когда существовал Советский Союз и Варшавский договор. С тех пор они свою линию обороны, когда уже ни Варшавского договора нет, ни Советского Союза — непонятно, от кого они оборонялись, — они эту линию обороны передвигали вплотную к нашим границам несколько раз, а теперь объявили на мадридском саммите летом этого года, что они несут глобальную ответственность и что безопасность Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона неделима», — отметил он, добавив, что альянс стремится занять доминирующую роль в регионе и сдвинуть «линию обороны» к Южно-Китайскому морю.

Лавров также сообщил о том, что в данный момент страны НАТО пытаются конкурировать с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), стараясь привлечь в военный блок AUKUS Новую Зеландию, Канаду и Японию.

«Продвигаются форматы, которые не открыты для всех желающих, которые по сути конкурируют с инклюзивными структурами, созданными вокруг АСЕАН, и которые предполагают милитаризацию региона с очевидной нацеленностью на сдерживание Китая, сдерживание российских интересов в АТР. Китайские наши друзья прекрасно это понимают, мы вместе с ними отстаиваем целесообразность и необходимость сохранения форматов, которые были созданы вокруг АСЕАН, отстаиваем необходимость сохранения и в будущем центральной роли, которую АСЕАН играет, но у Запада свои планы, и сегодня это прозвучало достаточно четко», — отметил глава российского дипведомства.

Лавров отдельно отметил, что многие члены АСЕАН разделяют данную позицию КНР и РФ.

Лавров прилетел в столицу Камбоджи Пномпень 12 ноября, чтобы принять участие в Восточноазиатском саммите.

Восточноазиатский саммит проходит с 2005 года. Его организовали страны Азиатско-Тихоокеанского региона для обсуждения региональной безопасности и экономического сотрудничества. Участники встречи ― члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН): Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.

Также в саммите участвуют Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, Россия, США и Япония.