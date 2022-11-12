Лавров прилетел в Камбоджу на Восточноазиатский саммит

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в столицу Кабмоджи Пномпень, где примет участие в Восточноазиатском саммите. Об этом в субботу, 12 ноября, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Лавров на полях саммита планирует провести ряд двусторонних встреч. Отмечается, что лидеры стран Азиатско-Тихоокеанского региона обсудят вопросы политического обустройства, обеспечения развития и продвижения практической кооперации между государствами.

Кроме того, стало известно, что президент США Джо Байден прибыл в Пномпень для участия в саммите. Он проведет двусторонние встречи с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем.

Восточноазиатский саммит проходит с 2005 года. Его организовали страны Азиатско-Тихоокеанского региона для обсуждения региональной безопасности и экономического сотрудничества. Участники встречи ― члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН): Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.

Также в саммите участвуют Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, Россия, США и Япония.

Ранее, 10 ноября, стало известно, что Сергей Лавров будет возглавлять российскую делегацию на саммите G20. Он будет представлять страну вместо ожидавшегося на саммите президента России Владимира Путина.