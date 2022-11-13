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Лавров заявил о неприемлемых требованиях США по Украине на саммите ВАС

Лавров: совместное заявление по итогам ВАС не принято из-за требований США по Украине
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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США и ряд партнеров на Восточноазиатском саммите настаивали на абсолютно неприемлемых оценках ситуации на Украине, в связи с этим не было принято совместное заявление по итогам саммита. Об этом на пресс-конференции рассказал глава МИД России Сергей Лавров.

«Каких-либо коллективных решений сегодня принято не было, поскольку Соединенные Штаты и их западные коллеги настаивали на абсолютно неприемлемом языке в отношении ситуации на Украине и вокруг нее», — сказал российский министр.

Как добавил Лавров, изложенные им итоги ВАС и направления сотрудничества стран-участниц будут отражены в коммюнике. Его выпустит председательство Камбоджи от своего имени.

Восточноазиатский саммит проходит с 2005 года. Его организовали страны Азиатско-Тихоокеанского региона для обсуждения региональной безопасности и экономического сотрудничества. Участники встречи ― члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН): Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.

Также в саммите участвуют Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, Россия, США и Япония, а также Украина.

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