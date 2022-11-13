Восточноазиатский саммит стартовал в Пномпене без Байдена

Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в заседании 17-го Восточноазиатского саммита в Камбодже. Об этом 13 ноября сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Кроме того, она отметила, что саммит начали без президента США Джо Байдена.

«Саммит ВАС в Камбодже (не путать с Колумбией) начали без Байдена. Ждали 30 минут. Не дождались», — написала она в своем Telegram-канале.

Ранее, 12 ноября, Сергей Лавров провел двустороннюю встречу со своим коллегой из Лаоса Салемсаем Коммаситом в Пномпене. Отмечается, что переговоры прошли в закрытом формате. По информации российского МИД, стороны обсудили двустороннее взаимодействие и подтвердили свою близость и общий курс сотрудничества.

Также президент США Джо Байден в очередной раз попал в неловкую ситуацию: американский лидер в речи поблагодарил Камбоджу за организацию саммита, ошибочно назвав ее Колумбией.

Мария Захарова в ответ на это пошутила и задалась вопросом, что именно подразумевал Байден: страну Колумбию, американский округ Колумбия, город Коломбо в Шри-Ланке или лейтенанта Коломбо.

Восточноазиатский саммит проходит с 2005 года. Его организовали страны Азиатско-Тихоокеанского региона для обсуждения региональной безопасности и экономического сотрудничества. Участники встречи ― члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН): Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.

Также в саммите участвуют Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, Россия, США и Япония, а также Украина.