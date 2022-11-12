Захарова пошутила над оговоркой Байдена про Колумбию и Камбоджу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила над ошибкой президента США Джо Байдена, который в очередной раз оговорился на публике, перепутав Камбоджу и Колумбию.

«Интересно, он считает, что в АСЕАН председательствует страна Колумбия, американский округ Колумбия, город Коломбо в Шри-Ланке или лейтенант Коломбо?» — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел ранее в этот день. Байден оговорился в ходе выступления на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сказав, что он выражает благодарность премьер-министру Колумбии за его лидерство в качестве председателя АСЕАН.

Саммит АСЕАН проходит в эти дни в столице Камбоджи в городе Пномпень.

79-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди американцев. Кроме того, политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.