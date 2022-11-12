Байден перепутал страны и поблагодарил Колумбию за председательство в АСЕАН
Президент США Джо Байден в очередной раз оговорился на публике — он перепутал Камбоджу с Колумбией и поблагодарил последнюю за председательство в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
«Я хочу поблагодарить премьер-министра Колумбии за его лидерство в качестве председателя АСЕАН, а также за то, что он пригласил всех нас», — заявил американский лидер.
Ранее, 9 ноября, в ходе общения с журналистами Байден перепутал Херсон с иракским городом Эль-Фаллуджа.
79-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди американцев. Кроме того, политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.