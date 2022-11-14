Реклама
Прямой эфир
Мир
В Финляндии сочли мирные переговоры по Украине возможными только в случае вывода войск РФ
Мир
В ЕС заявили об отсутствии планов ввода новых санкций против РФ в ближайшее время
Мир
Макрон призвал увеличить усилия для дипломатического решения ситуации на Украине
Мир
Трое граждан России пострадали в результате взрыва в Стамбуле
Мир
В Кремле заявили о конструктивных переговорах по зерновой сделке с ООН
Мир
Летевший из Польши в Британию самолет сел в ФРГ из-за угрозы взрыва
Мир
Новая Зеландия продлит программу подготовки украинских военных
Мир
Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом в Стамбуле
Армия
20 человек ранены и трое погибли за двое суток при обстрелах Новой Каховки ВСУ
Мир
По делу о теракте в Стамбуле задержаны 46 человек
Армия
После удара ВСУ в Луганске повреждены железнодорожная станция и школа
Происшествия
ВСУ нанесли удар из HIMARS по Амвросиевке в ДНР

Эксперт предрек усугубление кризиса между США и Китаем после встречи лидеров стран

Профессор Лузянин: встреча Байдена с Си Цзиньпином на Бали не сможет решить все противоречия между странами, кризис только усугубится
0
Фото: ТАСС/imago images/Xinhua
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Встреча президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином на Бали перед саммитом G20 не сможет решить все противоречия между странами, кризис только усугубится. Такое мнение в понедельник, 14 ноября, высказал профессор НИУ ВШЭ, профессор МГИМО Сергей Лузянин.

Жди двадцать: состоятся ли переговоры РФ и западных стран на G20
И есть ли у участников саммита на Бали шанс обсудить мирное урегулирование на Украине

По его словам, улучшений между Китаем и США после этих переговоров ждать не стоит.

«Наоборот, эти противоречия законсервируются, более жесткими станут, станут более глубокими. Кризис дальше будет развиваться. При всех попытках Байдена дать картинку позитивную, на самом деле внутри этой картинки будет усиление американо-китайского раскола», — сказал Лузянин «РИА Новости».

Профессор подчеркнул, что противоречия, которые начались еще два года назад в отношениях двух стран, полностью выйдут на балийских переговорах. По словам Лузянина, такие противоречия неразрешимы ни на каком уровне, поскольку у Китая и США разные экономические стратегии.

«Это отражает глобальный экономический мейнстрим, который на G20 особенно четко будет просматриваться, — противоречия G7 и незападных стран на основе БРИКС+ — Россия, Китай, Индия, Бразилия, Саудовская Аравия, ЮАР, которые продвигают свои приоритеты», — заключил эксперт.

Встреча Байдена и Си Цзиньпина запланирована на 12:30 мск 14 ноября. Американский лидер уже отправился на встречу в кортеже из 40 авто и шести мотоциклов.

Ранее в этот день агентство AFP сообщило, что президент США намерен установить «систему сдержек и противовесов» по итогам переговоров со своим китайским коллегой. Отмечается, что основная цель Байдена заключается в том, чтобы укрепить связи и не допустить превращения конкуренции в конфликт двух держав.

12 ноября телеканал CNN сообщил, что встреча Байдена и председателя КНР станет главной интригой саммита G20. Журналисты указали на то, что первая встреча Байдена и Си Цзиньпина прошла более 10 лет назад. С тех пор в отношениях Китая и США произошли изменения. Позитивные ноты в отношениях двух стран давно «сменились взаимной подозрительностью и неприязнью», уточнил один из обозревателей телеканала.

Саммит лидеров G20 пройдет на острове Бали 15–16 ноября. Российскую делегацию возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022