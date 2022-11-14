Эксперт предрек усугубление кризиса между США и Китаем после встречи лидеров стран

Встреча президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином на Бали перед саммитом G20 не сможет решить все противоречия между странами, кризис только усугубится. Такое мнение в понедельник, 14 ноября, высказал профессор НИУ ВШЭ, профессор МГИМО Сергей Лузянин.

По его словам, улучшений между Китаем и США после этих переговоров ждать не стоит.

«Наоборот, эти противоречия законсервируются, более жесткими станут, станут более глубокими. Кризис дальше будет развиваться. При всех попытках Байдена дать картинку позитивную, на самом деле внутри этой картинки будет усиление американо-китайского раскола», — сказал Лузянин «РИА Новости».

Профессор подчеркнул, что противоречия, которые начались еще два года назад в отношениях двух стран, полностью выйдут на балийских переговорах. По словам Лузянина, такие противоречия неразрешимы ни на каком уровне, поскольку у Китая и США разные экономические стратегии.

«Это отражает глобальный экономический мейнстрим, который на G20 особенно четко будет просматриваться, — противоречия G7 и незападных стран на основе БРИКС+ — Россия, Китай, Индия, Бразилия, Саудовская Аравия, ЮАР, которые продвигают свои приоритеты», — заключил эксперт.

Встреча Байдена и Си Цзиньпина запланирована на 12:30 мск 14 ноября. Американский лидер уже отправился на встречу в кортеже из 40 авто и шести мотоциклов.

Ранее в этот день агентство AFP сообщило, что президент США намерен установить «систему сдержек и противовесов» по итогам переговоров со своим китайским коллегой. Отмечается, что основная цель Байдена заключается в том, чтобы укрепить связи и не допустить превращения конкуренции в конфликт двух держав.

12 ноября телеканал CNN сообщил, что встреча Байдена и председателя КНР станет главной интригой саммита G20. Журналисты указали на то, что первая встреча Байдена и Си Цзиньпина прошла более 10 лет назад. С тех пор в отношениях Китая и США произошли изменения. Позитивные ноты в отношениях двух стран давно «сменились взаимной подозрительностью и неприязнью», уточнил один из обозревателей телеканала.

Саммит лидеров G20 пройдет на острове Бали 15–16 ноября. Российскую делегацию возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров.