Китай призвал США всерьез воспринимать опасения КНР по вопросу Тайваня

В США должны всерьез воспринимать законные опасения Китая относительно Тайваня и прекратить политику сдерживания. Об этом заявил 23 декабря глава МИД Китайской Народной Республики (КНР) Ван И в ходе телефонного разговора с главой американского Госдепа Энтони Блинкеном.

Он также указал, что Вашингтону не следует «говорить о сотрудничестве и одновременно с этим наносить удар ножом».

«США должны серьезно воспринимать законные опасения Китая, прекратить сдерживать и подавлять развитие Китая. ‹...› США не могут одновременно стремиться к диалогу и заниматься сдерживанием, говорить о сотрудничестве и наносить удар ножом», — отметил Ван И. Его слова приводятся на сайте МИД КНР.

Он также указал, что Китай продолжит защищать свой суверенитет и безопасность.

В ведомстве добавили, что Блинкен, в свою очередь, заверил Ван И в том, что Вашингтон не намерен поддерживать независимость Тайваня и продолжит придерживаться принципа «одного Китая».

«Американская сторона открыта к обсуждению руководящих принципов двусторонних отношений между США и КНР, готова ответственно управлять американо-китайскими отношениями и осуществлять сотрудничество в тех областях, где это служит интересам обеих сторон. Американская сторона продолжает придерживаться принципа «одного Китая» и не поддерживает независимость Тайваня», — сказал Блинкен.

20 ноября председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом назвал Тайвань «красной линией» в отношениях двух стран. Он также указал на невозможность признания независимости Тайваня и выразил надежду, что США будут действовать в «соответствии со своими обещаниями и в соответствии с принципом «одного Китая».

Между тем 20 октября Блинкен указал, что Штаты будут защищать Тайвань в случае агрессии со стороны Китая. Он добавил, что Вашингтон стремится делать всё возможное, чтобы Тайвань был в состоянии эффективно защищаться от агрессии.

За несколько дней до этого, 16 октября, Си Цзиньпин заявил, что Китай планирует нарастить потенциал вооруженных сил для защиты государственного суверенитета. При этом он отметил, что Пекин стремится к воссоединению с Тайванем на мирных условиях, однако допускает применение силы в случае необходимости.

Тайвань является частью Китая, но не находится под управлением Пекина. США утверждают, что не оспаривают принадлежность острова КНР, при этом оказывают поддержку тайваньским властям. Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, контакты возобновились в конце 1980-х годов.