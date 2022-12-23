Реклама
Прямой эфир
Спорт
Трусова снялась с чемпионата России по фигурному катанию
Мир
Постпред Украины разозлил американцев флагом США в желто-голубом цвете
Мир
На юге Украины объявлена воздушная тревога
Общество
В Москве из-за непогоды отменено или задержано больше 50 рейсов
Мир
Посол Кении ответил на слова Борреля о «не знающих Путина» африканцах
Общество
В Запорожье, ЛНР и ДНР появятся новые педагогические вузы и колледжи
Мир
Глава МИД Китая заявил о постоянной поддержке мира на Украине
Мир
Посол Кении рассказал о работе над запуском прямых рейсов в Россию
Армия
Марочко заявил о переброске Киевом сил на краснолиманское направление
Мир
В МИД РФ рассказали об отношениях Москвы и Вашингтона «на последнем издыхании»
Мир
В столице Пакистана прогремел взрыв
Общество
Умер российский художник Виктор Умнов
Сюжет:

Китай призвал США всерьез воспринимать опасения КНР по вопросу Тайваня

Глава МИД КНР Ван И: в США должны всерьез воспринимать законные опасения Китая по вопросу Тайваня
0
Фото: REUTERS/Ann Wang
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В США должны всерьез воспринимать законные опасения Китая относительно Тайваня и прекратить политику сдерживания. Об этом заявил 23 декабря глава МИД Китайской Народной Республики (КНР) Ван И в ходе телефонного разговора с главой американского Госдепа Энтони Блинкеном.

Регулярный пролив: почему напряженность вокруг Тайваня не проходит
И может ли постоянное патрулирование региона Китаем прекратить американские провокации

Он также указал, что Вашингтону не следует «говорить о сотрудничестве и одновременно с этим наносить удар ножом».

«США должны серьезно воспринимать законные опасения Китая, прекратить сдерживать и подавлять развитие Китая. ‹...› США не могут одновременно стремиться к диалогу и заниматься сдерживанием, говорить о сотрудничестве и наносить удар ножом», — отметил Ван И. Его слова приводятся на сайте МИД КНР.

Он также указал, что Китай продолжит защищать свой суверенитет и безопасность.

В ведомстве добавили, что Блинкен, в свою очередь, заверил Ван И в том, что Вашингтон не намерен поддерживать независимость Тайваня и продолжит придерживаться принципа «одного Китая».

«Американская сторона открыта к обсуждению руководящих принципов двусторонних отношений между США и КНР, готова ответственно управлять американо-китайскими отношениями и осуществлять сотрудничество в тех областях, где это служит интересам обеих сторон. Американская сторона продолжает придерживаться принципа «одного Китая» и не поддерживает независимость Тайваня», — сказал Блинкен.

20 ноября председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом назвал Тайвань «красной линией» в отношениях двух стран. Он также указал на невозможность признания независимости Тайваня и выразил надежду, что США будут действовать в «соответствии со своими обещаниями и в соответствии с принципом «одного Китая».

Между тем 20 октября Блинкен указал, что Штаты будут защищать Тайвань в случае агрессии со стороны Китая. Он добавил, что Вашингтон стремится делать всё возможное, чтобы Тайвань был в состоянии эффективно защищаться от агрессии.

За несколько дней до этого, 16 октября, Си Цзиньпин заявил, что Китай планирует нарастить потенциал вооруженных сил для защиты государственного суверенитета. При этом он отметил, что Пекин стремится к воссоединению с Тайванем на мирных условиях, однако допускает применение силы в случае необходимости.

Тайвань является частью Китая, но не находится под управлением Пекина. США утверждают, что не оспаривают принадлежность острова КНР, при этом оказывают поддержку тайваньским властям. Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, контакты возобновились в конце 1980-х годов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022