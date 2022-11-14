Си Цзиньпин заявил Байдену о невозможности признания независимости Тайваня

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту США Джо Байдену о невозможности признания независимости Тайваня. Об этом 14 ноября сообщил МИД Китая.

«Китайский народ никогда не допустит, чтобы Тайвань был независимым от Китая. Мы надеемся, что Соединенные Штаты будут действовать в соответствии со своими обещаниями и в соответствии с принципом «одного Китая», — сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.

Встреча лидеров двух стран состоялась на Бали за день до начала саммита «группы двадцати» (G20).

По ее итогам в Белом доме сообщили, что стороны обсудили разработку принципов, которые позволят избежать конфликта между странами. Также Си Цзиньпин и Байден договорились о недопустимости развязывания ядерной войны.

В начале встречи президент США отметил ответственность лидеров в том, чтобы показать, что Пекин и Вашингтон смогут преодолеть имеющиеся между ними разногласия.

Встреча политиков длилась несколько часов. Американский лидер прибыл на нее в кортеже из 40 авто и шести мотоциклов.

Ранее в понедельник агентство AFP сообщило, что глава Белого дома намерен установить «систему сдержек и противовесов» по итогам переговоров со своим китайским коллегой.

Также в этот день профессор НИУ ВШЭ, профессор МГИМО Сергей Лузянин отметил, что встреча лидеров КНР и США перед саммитом G20 не сможет решить все противоречия между странами, кризис только усугубится.

Саммит лидеров G20 пройдет на острове Бали 15–16 ноября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.

Тайвань является частью Китая, но не находится под управлением Пекина. США утверждают, что не оспаривают принадлежность острова КНР, при этом оказывают поддержку тайваньским властям. Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, контакты возобновились в конце 1980-х годов.