Реклама
Прямой эфир
Мир
Джиму Керри и внуку Бандеры запретили въезд в Россию
Мир
Власти ФРГ национализируют бывшую дочернюю структуру «Газпрома» SEFE
Мир
ЕС ввел санкции против восьми россиян и двух сирийцев за распространение химоружия
Общество
Аварийную работу электросети назвали вероятной причиной пожара на заводе в Подольске
Мир
Байден предрек замедление темпов боестолкновений на Украине зимой
Армия
Путин внес изменения в порядок прохождения военной службы в ВС РФ
Общество
Пожару на бывшем заводе «Зингер» в Подольске присвоен второй ранг сложности
Мир
«Укрэнерго» пообещало проблемы со светом в Киеве еще неделю
Мир
Модный дом Balenciaga ушел из Twitter
Мир
На территории ЕС стартовала тренировочная миссия для украинских военных
Происшествия
Площадь пожара в Подольске выросла до 2,5 тыс. кв. м
Мир
Си Цзиньпин заявил Байдену о невозможности признания независимости Тайваня
Сюжет:

Си Цзиньпин заявил Байдену о невозможности признания независимости Тайваня

0
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту США Джо Байдену о невозможности признания независимости Тайваня. Об этом 14 ноября сообщил МИД Китая.

Жди двадцать: состоятся ли переговоры РФ и западных стран на G20
И есть ли у участников саммита на Бали шанс обсудить мирное урегулирование на Украине

«Китайский народ никогда не допустит, чтобы Тайвань был независимым от Китая. Мы надеемся, что Соединенные Штаты будут действовать в соответствии со своими обещаниями и в соответствии с принципом «одного Китая», — сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.

Встреча лидеров двух стран состоялась на Бали за день до начала саммита «группы двадцати» (G20).

По ее итогам в Белом доме сообщили, что стороны обсудили разработку принципов, которые позволят избежать конфликта между странами. Также Си Цзиньпин и Байден договорились о недопустимости развязывания ядерной войны.

В начале встречи президент США отметил ответственность лидеров в том, чтобы показать, что Пекин и Вашингтон смогут преодолеть имеющиеся между ними разногласия.

Встреча политиков длилась несколько часов. Американский лидер прибыл на нее в кортеже из 40 авто и шести мотоциклов.

Ранее в понедельник агентство AFP сообщило, что глава Белого дома намерен установить «систему сдержек и противовесов» по итогам переговоров со своим китайским коллегой.

Также в этот день профессор НИУ ВШЭ, профессор МГИМО Сергей Лузянин отметил, что встреча лидеров КНР и США перед саммитом G20 не сможет решить все противоречия между странами, кризис только усугубится.

Саммит лидеров G20 пройдет на острове Бали 15–16 ноября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.

Тайвань является частью Китая, но не находится под управлением Пекина. США утверждают, что не оспаривают принадлежность острова КНР, при этом оказывают поддержку тайваньским властям. Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, контакты возобновились в конце 1980-х годов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022