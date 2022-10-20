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Блинкен пообещал Тайваню защиту в случае агрессии Китая
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Блинкен пообещал Тайваню защиту в случае агрессии Китая

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Фото: REUTERS/Ann Wang
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США будут защищать Тайвань в случае агрессии со стороны Китая и рассчитывают на мирное урегулирование. Об этом 20 октября заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы стремимся сделать всё возможное, чтобы Тайвань был в состоянии эффективно защищаться от агрессии. Мы также четко дали понять Китаю, что ожидаем, что эти разногласия будут урегулированы мирным путем», — сказал он в интервью ABC.

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Ранее, 16 октября, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай планирует нарастить потенциал вооруженных сил для защиты государственного суверенитета. При этом он отметил, что Пекин стремится к воссоединению с Тайванем на мирных условиях, однако допускает применение силы в случае необходимости.

До этого китайский лидер заявил, что республика настроена продолжать борьбу с сепаратистскими действиями, направленными на независимость Тайваня.

15 октября официальный представитель XX съезда Коммунистической партии Китая Сунь Ели заявил, что КНР не исключает использования силы для решения тайваньского вопроса, но она против сторонников независимости острова и вмешивающихся извне сил. По его словам, задачей Пекина является мирное воссоединение, по этой причине жителям Тайваня беспокоиться не о чем.

Ранее, 21 сентября, министры иностранных дел РФ и КНР Сергей Лавров и Ван И в ходе встречи заявили, что Россия и Китай выступают против деструктивного курса Вашингтона в отношении Тайваня.

19 сентября Китай сделал предупреждение США и выразил протест в связи с заявлением американского президента Джо Байдена о Тайване. Американский лидер тогда отметил, что Штаты не поощряют Тайвань к обретению независимости от КНР, однако США будут защищать Тайвань в случае начала военного конфликта острова с Китаем.

16 сентября журналистка CNN отметила, что Си Цзиньпин якобы сообщил военным своей страны, что хочет установить военный контроль над Тайванем к 2027 году.

Между тем 14 сентября комитет сената конгресса США по иностранным делам одобрил инициативу о предоставлении военной помощи администрации Тайваня на фоне ситуации с Китаем. Она предполагает выделение военной помощи острову на $4,5 млрд в течение четырех лет, а также кредитных гарантий на военные закупки на сумму до $2 млрд.

Тайвань является частью Китая, но не находится под управлением Пекина. США утверждают, что не оспаривают принадлежность острова КНР, при этом оказывают поддержку тайваньским властям. Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, контакты возобновились в конце 1980-х годов.

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