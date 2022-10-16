Пекин заявил о намерении и дальше противостоять независимости Тайваня

Китайская Народная Республика будет и дальше противостоять сепаратистским действиям, направленным на независимость Тайваня. Об этом в воскресенье, 16 октября, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Перед лицом серьезных провокаций со стороны сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня, и вмешательства внешних сил мы решительно боролись с сепаратизмом и вмешательством, демонстрируя нашу твердую решимость и широкие возможности по защите государственного суверенитета, территориальной целостности и противодействию независимости Тайваня», — сказал он на церемонии открытия 20-го съезда Коммунистической партии Китая (КПК).

Кроме того, Си Цзиньпин отметил, что ситуация в Гонконге достигла переломного момента и перешла от «хаоса к управлению».

Он также подчеркнул, что Китай будет противостоять гегемонии и политике грубой силы. Председатель КНР выразил уверенность в том, что исторические победы Китая, которые удалось достичь за последние 10 лет, окажут большое внимание на мир.

16 октября КПК в Пекине начался 20 съезд КПК, на котором планируется скорректировать стратегию социализма с китайской спецификой в связи с изменениями международной конъюнктуры и задачами национального развития в новую эру. Церемония открытия состоялась в Доме народных собраний (парламент) в Пекине.

На съезд прибыли примерно 2,3 тыс. делегатов со всей страны. Отмечается, что будет рассмотрен ряд ключевых вопросов национальной повестки, а также избран новый состав Центрального комитета (ЦК) КПК и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины. В том числе на съезде будут внесены поправки в партийный устав.

После завершения 20-го съезда 22 октября пройдет первый пленум нового состава ЦК, в ходе которого состоятся выборы генерального секретаря, а также будет обновлен состав Политбюро и его Постоянного комитета.

Ранее, 15 октября, официальный представитель 20-го съезда КПК Сунь Ели заявил, что КНР не исключает использования силы для решения тайваньского вопроса, но она против сторонников независимости острова и вмешивающихся извне сил. По его словам, задачей Пекина является мирное воссоединение, по этой причине жителям Тайваня беспокоиться не о чем.

28 сентября тайваньское минобороны сообщило о том, что КНР направила к району острова 31 самолет и четыре военных корабля. Тайвань, в свою очередь, отправил воздушный патруль для мониторинга ситуации, а также выпустил радиопредупреждения и развернул зенитно-ракетные комплексы.

21 сентября министры иностранных дел РФ и КНР Сергей Лавров и Ван И в ходе встречи заявили, что Россия и Китай выступают против деструктивного курса Вашингтона в отношении Тайваня.

До этого, 19 сентября, Китай сделал предупреждение Соединенным Штатам и выразил протест в связи с заявлением американского президента Джо Байдена о Тайване. Американский лидер тогда отметил, что Штаты не поощряют Тайвань к обретению независимости от КНР, однако США будут защищать Тайвань в случае начала военного конфликта острова с Китаем.

16 сентября журналистка CNN отметила, что Си Цзиньпин якобы сообщил военным своей страны, что хочет установить военный контроль над Тайванем к 2027 году.

Между тем 14 сентября комитет сената конгресса США по иностранным делам одобрил инициативу о предоставлении военной помощи администрации Тайваня на фоне ситуации с Китаем. Она предполагает выделение военной помощи острову на $4,5 млрд в течение четырех лет, а также кредитных гарантий на военные закупки на сумму до $2 млрд.

Обострение ситуации вокруг Тайваня произошло после визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси 2 августа, несмотря на настоятельную просьбу Китая воздержаться от этого шага. Свой визит она назвала свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии.

Тайвань является частью Китая, но не находится под управлением Пекина. США утверждают, что не оспаривают принадлежность острова КНР, при этом оказывают поддержку тайваньским властям. Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, контакты возобновились в конце 1980-х годов.